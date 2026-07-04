افزایش ۴۰ درصدی ورودی خودروها به تهران در دو روز گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، فرزانه صادق امروز با حضور در سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ضمن رصد تصاویر دوربین‌های نظارتی محورهای سراسر کشور، از نزدیک آخرین وضعیت مدیریت ترافیک و تمهیدات حمل‌ونقلی برای برگزاری آیین تشییع را بررسی کرد.

تمهیدات حمل‌ونقلی در محورهای برون‌شهری

وزیر راه و شهرسازی در حاشیه این بازدید با بیان اینکه برنامه‌ریزی‌های این حوزه در کارگروه حمل‌ونقل ذیل ستاد تشییع تدوین شده است، تصریح کرد: با برگزاری جلسات مستمر، تمهیدات لازم برای روان‌سازی ترددها و ارائه خدمات در شقوق مختلف حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی و هوایی اتخاذ شد.

به گفته وی، این اقدامات شامل هماهنگی حداکثری میان وزارت راه و شهرسازی، وزارت نفت، وزارت صمت، سازمان راهداری، فراجا و هلال‌احمر بوده است تا خدمات‌رسانی در پایانه‌ها و راهدارخانه‌ها به نحو مطلوب صورت گیرد.

وی در ادامه با اشاره به بازدید میدانی خود از سازمان راهداری با حضور معاون سازمان بازرسی کل کشور و دبیر ستاد تشییع افزود: گزارش‌های دریافتی حاکی از آن است که میزان ورود خودروها به شهر تهران نسبت به روز گذشته ۴۰ درصد افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود این روند در روزهای آتی صعودی باشد؛ همچنین شهرهای قم و مشهد نیز شاهد حجم بالای ترددها هستند.

مدیریت تقاضای سفر و افزایش ظرفیت ناوگان

وزیر راه و شهرسازی در خصوص مدیریت تقاضای سفر گفت: سامانه‌های پیش‌فروش بلیت به‌طور مستمر پایش می‌شوند تا در صورت نیاز به افزایش ظرفیت ناوگان اتوبوسی در شهرهای مختلف، بلافاصله برنامه‌ریزی‌های لازم جهت اعزام ناوگان کمکی صورت گیرد. علاوه بر ناوگان اتوبوسی، افزایش تعداد رام‌های قطار و پروازهای فوق‌العاده نیز در دستور کار قرار دارد.

صادق با تأکید بر همکاری مشترک سازمان راهداری و نیروی انتظامی در جهت ایمنی راه‌ها و تسهیل ترافیک خاطرنشان کرد: راهدارخانه‌ها برای خدمت‌رسانی به مردم تجهیز شده‌اند و با وجود حجم گسترده حضور مردم که فراتر از ظرفیت‌های ناوگان عمومی است، تمام تلاش مجموعه وزارت راه و شهرسازی بر این است تا با برنامه‌ریزی دقیق، خدمات‌رسانی شایسته‌ای به شرکت‌کنندگان در تهران، قم و مشهد ارائه شود.

وی در پایان با اشاره به روند مدیریت پروازهای روز گذشته، گفت: با وجود محدودیت‌های موجود، بیش از ۵۰ پرواز در فرودگاه مهرآباد جهت جابه‌جایی هیات‌های خارجی انجام شد که بخش عمده‌ای از این مهمانان پس از ادای احترام، کشور را ترک کردند.

وزیر راه و شهرسازی در این بازدید که پورجمشیدیان قائم مقام وزیر کشور و دبیر ستاد ملی تشییع و وداع رهبر شهید و دبیر ستاد ملی اربعین، اسدیان معاون سازمان بازرسی کل کشور و معاونان وزارت راه وشهرسازی در حوزه های هوایی، ریلی وجاده ای حضور داشتند، از تلاش های صورت گرفته همکاران در بخش‌های جاده‌ای، ریلی و هوایی برای اجرای طرح ویژه جابه‌جایی عزاداران قدردانی کرد.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، همه ظرفیت‌های حمل‌ونقل عمومی کشور برای مدیریت سفرهای ایمن و روان در این ایام به کار گرفته شده است.

در این طرح، بخش خصوصی نیز در ناوگان جاده‌ای، ریلی و هوایی مشارکت گسترده دارد و وزارت راه و شهرسازی مسئولیت هماهنگی و تنظیم‌گری ارائه خدمات را بر عهده گرفته است.

بنابر این گزارش، مسئولیت کارگروه زیرساخت و حمل‌ونقل برون‌شهری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب به وزیر راه و شهرسازی محول شد.

در این چارچوب، جلسات متعددی با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر راه و شهرسازی، دستگاه‌های تابعه و نهادهای مرتبط از جمله وزارتخانه‌های کشور، نفت، صنعت و امور خارجه و استانداری های مرتبط برگزار شده تا زمینه ارائه خدمات حداکثری در حوزه حمل‌ونقل فراهم شود.

تأمین سوخت ناوگان عمومی و خودروهای شخصی، هماهنگی پایانه‌های مسافری و ارائه خدمات به میهمانان خارجی از جمله اقدامات انجام‌شده است.

برای اجرای این طرح، ۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه ناوگان جاده‌ای آماده خدمت‌رسانی شده است. در بخش ریلی نیز ۷۰ درصد ظرفیت قطارهای مسافری به مسیرهای تهران، قم و مشهد اختصاص یافته و قطارهای فوق‌العاده برای افزایش جابه‌جایی پیش‌بینی شده است. همچنین بخش هوایی با وجود آسیب‌های ناشی از جنگ، آمادگی لازم برای خدمات‌رسانی به مسافران داخلی و میهمانان خارجی را دارد.