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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۷

هشدار جوی در استان کرمان؛ احتمال بارش تگرگ و خیزش گرد و غبار

هشدار جوی در استان کرمان؛ احتمال بارش تگرگ و خیزش گرد و غبار

کرمان- اداره کل هواشناسی کرمان از وقوع وزش بادهای نسبتاً شدید، خیزش گرد و غبار و احتمال بارش‌های پراکنده همراه با رعد و برق و تگرگ در مناطق مختلف این استان تا اواسط هفته جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان کرمان اعلام کرد: بر اساس بررسی نقشه‌های هواشناسی، وزش باد نسبتاً شدید پدیده غالب جوی در سطح استان کرمان تا اواسط هفته جاری خواهد بود.

بر اساس این پیش‌بینی، در مناطق جنوبی، شرقی و شمالی استان کرمان، احتمال خیزش گرد و غبار، وقوع غبار محلی و متعاقباً کاهش کیفیت هوا وجود دارد.

همچنین در همین راستا، طی روز جاری در نیمه جنوبی استان کرمان و مناطق مرتفع مرکزی، ضمن رشد ابرها، احتمال وقوع بارش‌های رگباری همراه با رعد و برق و در مناطق مستعد، وقوع تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

کد مطلب 6879111

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