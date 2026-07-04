هشدار جوی در استان کرمان؛ احتمال بارش تگرگ و خیزش گرد و غبار

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان کرمان اعلام کرد: بر اساس بررسی نقشه‌های هواشناسی، وزش باد نسبتاً شدید پدیده غالب جوی در سطح استان کرمان تا اواسط هفته جاری خواهد بود.

بر اساس این پیش‌بینی، در مناطق جنوبی، شرقی و شمالی استان کرمان، احتمال خیزش گرد و غبار، وقوع غبار محلی و متعاقباً کاهش کیفیت هوا وجود دارد.

همچنین در همین راستا، طی روز جاری در نیمه جنوبی استان کرمان و مناطق مرتفع مرکزی، ضمن رشد ابرها، احتمال وقوع بارش‌های رگباری همراه با رعد و برق و در مناطق مستعد، وقوع تگرگ پیش‌بینی می‌شود.