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۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۸

احتمال وقوع طوفان و گرد و غبار از روز یکشنبه در استان کرمان

احتمال وقوع طوفان و گرد و غبار از روز یکشنبه در استان کرمان

کرمان- اداره کل هواشناسی استان کرمان با صدور هشدار هواشناسی از احتمال وقوع طوفان گرد و غبار، کاهش شدید دید افقی و اختلال در محورهای مواصلاتی منتهی به استان‌های همجوار از روز یکشنبه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان کرمان پیش از ظهر جمعه اعلام کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌بینی وضع هوا تا روز شنبه، آسمان در اکثر مناطق استان کرمان صاف تا کمی ابری خواهد بود که با وزش باد و غبار محلی همراه است.

همچنین در این میان، در نیمه شرقی و جنوب استان، علاوه بر افزایش سرعت باد، احتمال خیزش گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

اداره کل هواشناسی تأکید کرد: با ورود جریانات شمالی از روز یکشنبه، شدت وزش باد در اغلب نقاط استان کرمان افزایش یافته و با تشدید گرد و غبار، غلظت هوا بالا رفته و دید افقی کاهش می‌یابد که بر این اساس این وضعیت می‌تواند منجر به طوفان‌های گرد و غبار در نقاط مستعد و ایجاد اختلال در تردد خودروها در محورهای مواصلاتی ورودی و خروجی استان شود.

همچنین در بخش دمایی، پیش‌بینی می‌شود از روز یکشنبه در اکثر نقاط استان کرمان، به‌ ویژه در نیمه شمالی، کاهش نسبی دما رخ دهد.

کد مطلب 6883837

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