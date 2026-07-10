احتمال وقوع طوفان و گرد و غبار از روز یکشنبه در استان کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان کرمان پیش از ظهر جمعه اعلام کرد: بر اساس آخرین نقشههای پیشبینی وضع هوا تا روز شنبه، آسمان در اکثر مناطق استان کرمان صاف تا کمی ابری خواهد بود که با وزش باد و غبار محلی همراه است.
همچنین در این میان، در نیمه شرقی و جنوب استان، علاوه بر افزایش سرعت باد، احتمال خیزش گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا پیشبینی میشود.
اداره کل هواشناسی تأکید کرد: با ورود جریانات شمالی از روز یکشنبه، شدت وزش باد در اغلب نقاط استان کرمان افزایش یافته و با تشدید گرد و غبار، غلظت هوا بالا رفته و دید افقی کاهش مییابد که بر این اساس این وضعیت میتواند منجر به طوفانهای گرد و غبار در نقاط مستعد و ایجاد اختلال در تردد خودروها در محورهای مواصلاتی ورودی و خروجی استان شود.
همچنین در بخش دمایی، پیشبینی میشود از روز یکشنبه در اکثر نقاط استان کرمان، به ویژه در نیمه شمالی، کاهش نسبی دما رخ دهد.
نظر شما