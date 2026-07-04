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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۶

هوای آذربایجان غربی بارانی می شود؛ پیش بینی وقوع سیلاب

هوای آذربایجان غربی بارانی می شود؛ پیش بینی وقوع سیلاب

ارومیه - مدیرکل هواشناسی آذربایجان غربی گفت: بعد از ظهر امروز با فعالیت امواج بارشی تا اواسط هفته آینده شاهد رگبارهای متناوب باران توام با رعد و برق در نواحی شمالی استان خواهیم بود.

محمد قربانپور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از امروز بعد از ظهر با فعالیت امواج بارشی تا اواسط هفته آینده شاهد رگبارهای متناوب باران توام با رعد و برق عمدتا در نواحی شمالی استان خواهیم بود، اظهار کرد: در این راستا برای آمادگی مدیریت بحران هشدار نارنجی صادر شده است.

وی ادامه داد: روز یکشنبه بر شدت و گستره بارش ها افزوده شده به نحوی که در نواحی شمالی شاهد بارش های رگباری باران و در نواحی مرکزی و برخی نقاط جنوبی رگبارهای خفیف باران خواهیم بود.

قربانپور افزود: با توجه به ماهیت رگباری بارشها، آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن رودخانه ها و مسیلها در طی روز یکشنبه در نواحی شمالی بسیار محتمل خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی آذربایجان غربی عنوان کرد: همچنین با توجه به بارش تگرگ در مناطق مستعد، انتظار می رود در نواحی مذکور به باغات میوه خسارت وارد شود.

قربان پور گفت: روز دوشنبه بارشها با شدت کمتر در نواحی شمالی تداوم داشته و از روز سه شنبه تا پایان هفته جاری جوی نسبتا پایدار در بسیاری از نقاط استان حاکم خواهد شد.

وی اضافه کرد: براساس الگوهای دمایی، طی امروز و فردا روند کاهش دما در سطح استان روی داده اما از روز دوشنبه تا پایان هفته افزایش تدریجی دما پیش بینی می شود.

کد مطلب 6879131

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