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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۸:۲۴

گرد و غبار شدید، مسیرهای رفت‌ و برگشت سه شهرستان کرمان را مسدود کرد

گرد و غبار شدید، مسیرهای رفت‌ و برگشت سه شهرستان کرمان را مسدود کرد

کرمان- مرکز اطلاع‌رسانی پلیس کرمان با اعلام وقوع گرد و غبار شدید در سطح این استان، از مسدود شدن مسیرهای رفت‌ و برگشت شهرستان‌های ریگان، فهرج و نرماشیر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعیه رسمی پلیس کرمان، به‌ دلیل کاهش شدید دید افقی ناشی از گرد و غبار، تردد در محورهای مواصلاتی شهرستان‌های ریگان، فهرج و نرماشیر تا اطلاع ثانوی به‌طور کامل مسدود شده است.

بر همین اساس، از شهروندان و مسافران خواسته شده است تا از تردد در این مسیرها به‌ شدت خودداری کنند.

علاوه بر این، پلیس استان کرمان با تأکید بر ضرورت رعایت احتیاط کامل، از تمامی رانندگان خواست در صورت تردد در سایر محورهای مواصلاتی، سرعت خود را به حد مطمئنه کاهش داده و ضمن توجه به هشدارهای هواشناسی و توصیه‌های پلیس راه، از انجام سفرهای غیرضروری در این شرایط خودداری نمایند.

کد مطلب 6877160

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    نظرات

    • حمید IR ۱۲:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۱
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