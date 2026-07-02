 کرمان قرمز شد؛ کاهش دید افقی به کمتر از ۵۰ متر و بسته شدن جاده ها

خبرگزاری مهر – گروه استان ها: مردم کرمان در حالی هیچ گونه هشداری در خصوص ریزگردها دریافت نکرده بودند که از نیمه شب با آلودگی شدید هوا و نفس تنگی مواجه شده اند.

آسمان کرمان از صبح امروز مملو از گرد و غبار است، دید افقی در شهر به کمتر از ۵۰ متر رسیده و دمای هوا در حالی به نزدیک ۴۰ درجه رسیده است که مردم برای جلوگیری از نفوذ گرد و غبار به خانه ها درب های خانه ها را بسته اند.

نفس تنگی و سوزش چشم از صبح امروز مشکلاتی زیادی برای مردم ایجاد کرده است و عبور و مرور در سطح شهر با مشکل مواجه شده اند.

در حالی وضعیت هوا در کرمان قرمز و خطرناک اعلام شده است که هیچ اطلاعیه ای از سوی دستگاه های مرتبط برای محدودیت های کاری اعلام نشده است.

این در حالی است که پزشکان به مردم توصیه می کنند به دلیل شدت آلودگی هوا بدون ماسک از خانه خارج نشوند و از هر گونه کار سنگین و فعالیت بدنی در محط باز خودداری کنند.

همچنین به کودکان، سالمندان و بیماران زمینه ای هم توصیه می شود تا رفع آلودگی هوا از خانه خارج نشوند.

شاخص ۵۰۰ در کرمان؛ وضعیت اضطراری و هشدار برای گروه‌های حساس

آسمان کرمان امروز نیز چون روزهای اخیر، میزبان غباری غلیظ است که نفس‌ها را در سینه حبس کرده است.

آنچه به عنوان یک هشدار جدی از سوی مدیریت بحران استان کرمان مطرح شده، نشان از آلودگی شدید هوا دارد که نه تنها کیفیت زندگی روزمره را تحت تأثیر قرار داده، بلکه زنگ خطری برای سلامت عمومی به شمار می‌رود.

بر اساس اعلام مدیر کل مدیریت بحران کرمان، شاخص کیفیت هوا در برخی مناطق این استان به عدد ۵۰۰ رسیده است.

این رقم در سامانه‌های پایش کیفیت هوا به معنای «وضعیت بسیار خطرناک» تلقی می‌شود که می‌تواند سلامت تمامی افراد جامعه، حتی افراد سالم، را با مخاطره جدی مواجه کند.

همچنین بر پایه داده‌های سامانه‌های پایش کیفیت هوا، شاخص آلودگی در ایستگاه فولاد بوتیای ایرانیان کرمان عدد ۱۷۳ و در ایستگاه میدان مشتاق شهر کرمان نیز در سطح هشدار ثبت شده است.

با این حال، آنچه امروز بیش از هر چیز ضروری است، اتخاذ تدابیر فوری و هماهنگ برای کاهش اثرات این بحران بر سلامت شهروندان است.

انتظار می‌رود با همکاری همه دستگاه‌های مسئول و آگاهی‌بخشی به موقع به شهروندان، بتوان از پیامدهای جبران‌ناپذیر این بحران کاست.

گزارش های مردمی و میدانی خبرنگار مهر نشان می دهد دید افقی در جاده های کرمان به رفسنجان همچنین جاده رفسنجان به انار و جاده انار به یزد و کرمان به زرند کاهش شدید یافته است و سه جاده منتهی به ریگان، فهرج و نرماشیر هم بسته شده است.

از شهروندان خواسته شده است که تا اتمام وضعیت آلودگی هوا از سفر های بین شهری جدا خودداری کنند.

با وجود آلودگی شدید هوا اما خبری از تعطیلی در کرمان نبود و آزمونهای نمونه دولتی برگزار شد و محدودیتی در فعالیت سایر دستگاه ها نیز اعمال نشده است.

منشا ریزگردها خارج از استان کرمان است

مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: منشا این ریزگردها خارج از استان کرمان است و به دلیل آلودگی شدید هوا دستگاه های خدماتی به ویژه مراکز درمانی در آماده باش قرار دارند.

غلامرضا نژاد خالقی افزود: از بیماران زمینه ای، سالمندان و گروه های در معرض خطر می خواهیم تا رفع مشکل آلودگی از خانه خارج نشوند و سایر مردم نیز تدابیر بهداشتی را رعایت کنند.

وی افزود: جلوگیری از سفرهای غیر ضروری در سطح شهر و جاده های بین شهری نیز ضروری است.

پیگیری های خبرنگار مهر حاکی از افزایش مراجعه مردم به مراکز درمانی به دلیل بیماری های تنفسی دارد و اکثر شهروندان نیز با استفاده از ماسک سعی کرده اند خود را از خطرات ناشی از آلودگی دور نگه دارند.

عصر امروز از شدت ریزگردها کاسته می شود

کارشناس هواشناسی استان کرمان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: از روز دوشنبه شاهد ورود ریزگردها به استان کرمان بودیم که در امروز میزان آلودگی به اوج رسیده است.

سلاجقه، همچنین ادامه داد: با توجه به ورود یک سامانه بارشی به استان کرمان طی ساعات های آینده احتمال رشد ابر و بارندگی های سیل آسا در جنوب و ارتفاعات مرکزی استان نیز وجود دارد.

وی گفت: از عصر امروز از شدت ریزگردها در استان کرمان کاسته می شود، اما شرایط وجود ریزگردها به صورت تساعدی تا عصر پنجشنبه در کرمان وجود دارد.

وی بیان کرد: فردا همچنان شاهد وجود ریزگردها در آسمان شهر کرمان خواهیم بود، اما نسبت به امروز از شدت آلودگی کاسته می شود.

شهروندان باید هشدارها را جدی بگیرند

یک متخصص بیماری‌های داخلی و فوق‌تخصص ریه، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ثبت شاخص آلودگی بالای ۵۰۰ در شش شهرستان استان کرمان شامل کرمان، رفسنجان، رابر، انار، شهداد و بم، این وضعیت را بسیار خطرناک و تهدیدکننده سلامت تمامی افراد جامعه توصیف کرد.

محمدرضا کریمی، اظهار کرد: شاخص کیفیت هوا زمانی که از عدد ۱۵۰ فراتر می‌رود، برای همه گروه‌های جمعیتی ناسالم تلقی می‌شود و ورود به بازه بالاتر از ۳۰۰ در طبقه «خطرناک» قرار می‌گیرد. عدد ۵۰۰ به معنای وضعیت اضطراری و بسیار خطرناک است که می‌تواند حتی برای افراد سالم نیز مشکلات جدی تنفسی و قلبی ایجاد کند.

وی افزود: مهمترین توصیه من به شهروندان کرمانی این است که تا اطلاع ثانوی از هرگونه تردد و فعالیت غیرضروری در فضای باز خودداری کنند، زیرا ذرات معلق در چنین شرایطی به راحتی وارد عمق ریه‌ها شده و می‌توانند عوارض جبران‌ناپذیری ایجاد کنند.

کریمی، با تأکید بر گروه‌های حساس تصریح کرد: سالمندان، کودکان، زنان باردار و بیماران قلبی و تنفسی باید به هیچ وجه از منزل خارج نشوند، زیرا این گروه‌ها حتی در مواجهه کوتاه‌مدت با این حجم از آلودگی، در معرض خطرات جدی قرار می‌گیرند.

این فوق‌تخصص ریه در خصوص افرادی که ناگزیر به حضور در فضای باز هستند، گفت: این افراد حتماً باید از ماسک‌های استاندارد مانند N۹۵ یا FFP۲ استفاده کنند و مدت زمان حضور خود در فضای باز را به حداقل ممکن برسانند. ماسک‌های پارچه‌ای یا ساده در برابر این حجم از گرد و غبار عملاً بی‌اثر هستند.

وی به شست‌وشوی مرتب بینی و حلق با سرم‌های نمکی اشاره کرد و گفت: استفاده منظم از اسپری‌های بینی و داروهای استنشاقی تجویز شده توسط پزشک، به ویژه برای بیماران تنفسی، بسیار ضروری است. همچنین بیماران آسمی باید همواره اسپری نجات‌بخش خود را به همراه داشته باشند.

کریمی، درباره علائم هشداردهنده هشدار داد: شهروندان در صورت بروز علائمی مانند تنگی نفس، درد قفسه سینه، سرفه شدید، سرگیجه یا ضربان قلب نامنظم، باید سریعاً به نزدیک‌ترین مرکز درمانی مراجعه کنند و تمامی مراکز درمانی، بیمارستان‌ها و اورژانس پیش‌بیمارستانی استان در آماده‌باش کامل قرار دارند.

این متخصص ریه در ادامه به توصیه‌های تغذیه‌ای اشاره کرد و گفت: مصرف مایعات فراوان، به ویژه آب، در این روزها بسیار حیاتی است. نوشیدن آب به حفظ رطوبت مجاری تنفسی کمک کرده و بخشی از آلاینده‌های وارد شده به بدن را دفع می‌کند و مصرف میوه‌ها و سبزیجات تازه که سرشار از آنتی‌اکسیدان هستند نیز می‌تواند به کاهش اثرات مخرب ریزگردها بر بدن کمک کند.

کریمی، تأکید کرد: از انجام هرگونه فعالیت فیزیکی و ورزشی در فضای باز خودداری کنید و همچنین در منزل، در و پنجره‌ها را بسته نگه دارید و در صورت امکان از دستگاه تصفیه هوا با فیلتر HEPA استفاده کنید.

وی افزود: شهروندان باید هشدارها را جدی بگیرند و از سفرهای غیرضروری به ویژه در راه‌های برون‌شهری که غلظت گرد و غبار به مراتب بیشتر است، خودداری کنند.

گفتنی است این برای چندمین بار در کرمان است که هشدار آلودگی هوا از سوی دستگاه های مرتبط دیراعلام می شود و امروز نیز ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه صبح اعلام شد و تاخیر در این زمینه قابل تامل است.