آمادگی حشد شعبی برای برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید ایران در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حشد شعبی عراق، یاسر حسین العیساوی معاون رئیس ستاد سازمان حشد شعبی در امور عملیات، از تکمیل تمامی اقدامات سازمانی ویژه برگزاری مراسم تشییع آیت الله العظمی سید شهید علی خامنه ای که قرار است چهارشنبه هفته جاری در استانهای نجف اشرف و کربلای معلی برگزار شود، خبر داد.
العیساوی گفت که سفر وی به نجف اشرف در راستای بررسی طرحهای اجرایی، خدماتی و امنیتی که از سوی فرماندهی عملیات فرات الاوسط با مشارکت بخشهای مختلف سازمان حشد شعبی، شامل فرماندهیها، مدیریتها، نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، یگانهای امداد و درمان و سایر واحدهای پشتیبانی، تدوین شده، انجام شده است. همچنین مسئولیت پشتیبانی و ساماندهی مراسم به تعدادی از تیپهای حشد شعبی محول شده است.
وی افزود که این طرحها شامل استانهای نجف اشرف و کربلای مقدس میشود و با هماهنگی کامل میان یگانهای حشد شعبی، نیروهای امنیتی و سایر نهادهای مربوطه تدوین شده است.
وی افزود که علاوه بر این طرحهای خدماتی و اجرایی جایگزینی نیز برای تضمین برگزاری روان مراسم تشییع برنامهریزی شده و این آمادگیها بیانگر سطح بالای آمادگی و امکانات ایجادشده برای برگزاری موفق این مراسم است.
العیساوی تصریح کرد که مراسم تشییع، پیام وفاداری به خون شهدایی است که در پی تجاوز صهیونیستی امریکایی جان خود را از دست دادند.
وی با بیان اینکه عراق افتخار میزبانی از این مراسم و استقبال از شرکتکنندگان را دارد به «جایگاه برجسته» شهید سید علی خامنه ای در جهان اسلام و میان شخصیتهای دینی اشاره کرد.
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