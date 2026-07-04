به گزارش خبرگزاری مهر، «فردریک پلیتگن» خبرنگار اعزامی شبکه سیانان که برای پوشش مراسم تشییع رهبر شهید جمهوری اسلامی ایران در تهران حضور دارد، گزارش داد که «از نخستین ساعات صبح شنبه، هزاران عزادار با حضور در مصلای امام خمینی(ره) برای وداع با آیتالله سید علی خامنهای و شماری از اعضای خانواده ایشان گرد هم آمدند.»
به گفته خبرنگار سیانان تهران خود را برای یکی از بزرگترین مراسمهای تشییع در تاریخ معاصر ایران آماده کرده است؛ آیینی که طی چند روز در شهرهای مختلف ایران و عراق ادامه خواهد یافت و انتظار میرود میلیونها نفر در آن حضور یابند.
خبرنگار سیانان در توصیف حالوهوای مراسم نوشت که عزاداران با لباسهای مشکی، پرچمهای ایران، تصاویر رهبر شهید و دستههای گل سفید در مصلی حاضر شدند. حاضران در گرمای بیش از ۳۶ درجه سانتیگراد با سینهزنی، نوحهخوانی و قرائت شعارهای مذهبی به پیکر رهبر شهید ادای احترام کردند و برای کاهش گرمای هوا، سامانههای مهپاش در محل مراسم فعال بود.
شبکه سیانان همچنین به نقل از خبرنگاران حاضر در محل و خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد که جمعیت به طور هماهنگ شعار «حرف ما یکی است؛ انتقام، انتقام» سر میداد. همچنین شماری از شرکتکنندگان تأکید کردند حضورشان در مراسم، نشانه پایبندی به کشور، دین و آرمانهای انقلاب اسلامی است.
بنابر گزارش سیانان یکی از عزاداران گفت برای وداع با «رهبر محبوبش» آمده و هرگز تصور نمیکرد چنین روزی را ببیند. فرد دیگری که از تبریز به تهران سفر کرده بود نیز حضور خود را اعلام آمادگی برای دفاع از کشور و دین توصیف کرد.
سیانان همچنین از استقرار گسترده نیروهای امنیتی و نظامی در سطح تهران خبر داد و نوشت که همزمان با برگزاری مراسم، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره هرگونه اقدام احتمالی آمریکا و رژیم صهیونیستی هشدار داده و تأکید کرده است که هرگونه «اشتباه محاسباتی» با پاسخی قاطع روبهرو خواهد شد.
به نوشته سیانان مراسم تشییع تا ۹ ژوئیه (پنجشنبه) ادامه خواهد داشت و پس از برگزاری آیینهای مختلف در تهران، قم، نجف و کربلا، پیکر رهبر شهید برای خاکسپاری به حرم مطهر امام رضا(ع) در مشهد منتقل میشود.
نظر شما