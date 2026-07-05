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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۵

تدارک مردم عراق برای استقبال از رهبر شهید انقلاب + فیلم 

تدارک مردم عراق برای استقبال از رهبر شهید انقلاب + فیلم 

مردم عراق این روزها تلاش دارند فضای عمومی شهرها را برای استقبال از پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران در نجف اشرف و کربلای معلی آماده کنند. 

به گزارش خبرگزاری مهر، مردم عراق و نهادهای دولتی و گروه های سیاسی این کشور، این روزها برای برگزاری هرچه پرشکوهتر مراسم استقبال و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران در شهرهای نجف اشرف و کربلای معلی برنامه‌ریزی می‌کنند.

در همین رابطه بنرها و پلاکاردهای متعددی از رهبر شهید انقلاب در خیابان های شهرهای مختلف نصب شده است.

عراق برای اطمینان از اتخاذ اقدامات لازم کمیته‌ای عالی رتبه متشکل از نمایندگان نهادهای مختلف از جمله دفتر نخست وزیری، حشد شعبی، ادارات استان‌های نجف اشرف و کربلای معلی، ادارات عتبات عالیات و وزارتخانه‌های کشور و حمل و نقل و سایر نهادهای دولتی تشکیل داده است.

در همین حال مسئولان عراقی چندین استان این کشور از جمله ذی قار، کربلای معلی، نجف اشرف، بصره و بغداد، تصمیم گرفته‌اند که چهارشنبه آینده را تعطیل رسمی اعلام کنند تا شهروندان بتوانند در مراسم تشییع شرکت کنند. این در حالی است که محافل پارلمانی و گروه‌های اجتماعی از دولت عراق خواسته‌اند که چهارشنبه را تعطیل رسمی اعلام کند.

کد مطلب 6879848

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