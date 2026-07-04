نصیری: توانمندسازی زنان محور اجرای طرح «مازا» در کردستان است

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی نصیری ظهر شنبه در کارگاه بازآموزی طرح «مازا» که با هدف ارتقای مهارت‌های فردی و اجتماعی زنان در سنندج برگزار شد، اظهار کرد: بازآموزی طرح «مشارکت اجتماعی زنان ایران (مازا)» با حضور ۵۵ نفر از تسهیلگران و داوطلبان گروه‌های همیار سلامت روان اجتماعی شهرستان‌های استان در سنندج برگزار شد.

وی بیان کرد: این دوره آموزشی با هدف تقویت نقش زنان در مشارکت‌های اجتماعی، ارتقای آگاهی‌های فردی و اجتماعی، توسعه مهارت‌های ارتباطی و ایجاد شبکه‌های حمایتی و همکاری جمعی برگزار شده است.

آموزش فراتر از انتقال اطلاعات

وی با بیان اینکه آموزش تنها به انتقال اطلاعات محدود نمی‌شود، افزود: تقویت مهارت‌های ارتباطی، کار گروهی، حل تعارض، آشنایی با حقوق اجتماعی، مدیریت هیجان و مهارت‌های مقابله‌ای از مهم‌ترین محورهای این دوره آموزشی است.

رئیس اداره فوریت‌های اجتماعی، پیشگیری از آسیب‌ها و بازتوانی اعتیاد اداره‌کل بهزیستی کردستان ادامه داد: ارتقای آگاهی دختران و زنان درباره مخاطرات فردی و اجتماعی و آموزش مهارت‌های خودمراقبتی از اولویت‌های بهزیستی است، چرا که بسیاری از آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد، ریشه در کمبود آگاهی و ضعف مهارت در مواجهه با شرایط پرخطر دارد.

نصیری تصریح کرد: در این طرح، علاوه بر آموزش‌های پیشگیری از اعتیاد، موضوعاتی همچون مهارت «نه گفتن»، تشخیص موقعیت‌های پرخطر، مدیریت روابط اجتماعی و استفاده صحیح از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نیز مورد توجه قرار گرفته و به شرکت‌کنندگان آموزش داده می‌شود.