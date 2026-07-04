مجتبی خالدی، سخنگوی جمعیت هلال احمر در گفتگو با خبرنگارخبرگزاری مهر، با اشاره به روند ارائه خدمات امدادی در مراسم گفت: تاکنون در مراسم هیچ مصدوم جدی نداشتهایم و وضعیت از نظر امدادی تحت کنترل است.
وی از شرکتکنندگان خواست همچنان مراقبتهای لازم را رعایت کنند و افزود: افرادی که بیماری زمینهای دارند یا داروی خاص مصرف میکنند، حتماً داروهای خود را طبق برنامه مصرف کنند و هنگام حضور در مراسم همراه داشته باشند.
خالدی تأکید کرد: افرادی که محدودیت یا مشکلات حرکتی دارند، باید با دقت بیشتری در مراسم حضور پیدا کنند و در صورت افزایش ازدحام، بلافاصله نزدیکترین مسیر خروجی را برای ترک محل انتخاب کنند.
سخنگوی جمعیت هلال احمر همچنین از مردم خواست نسبت به گروههای آسیبپذیر توجه بیشتری داشته باشند و گفت: همه شرکتکنندگان باید مراعات سالمندان، بیماران، زنان باردار و کودکان را داشته باشند تا مراسم با آرامش و بدون حادثه برگزار شود.
نظر شما