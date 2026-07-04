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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۹

در گفتگو با مهر؛

خالدی: تاکنون مصدومیتی در مراسم وداع با رهبری نداشته‌ایم

خالدی: تاکنون مصدومیتی در مراسم وداع با رهبری نداشته‌ایم

سخنگوی جمعیت هلال احمر گفت: تاکنون هیچ مصدوم جدی در مراسم وداع با رهبر شهید گزارش نشده است.

مجتبی خالدی، سخنگوی جمعیت هلال احمر در گفتگو با خبرنگارخبرگزاری مهر، با اشاره به روند ارائه خدمات امدادی در مراسم گفت: تاکنون در مراسم هیچ مصدوم جدی نداشته‌ایم و وضعیت از نظر امدادی تحت کنترل است.

وی از شرکت‌کنندگان خواست همچنان مراقبت‌های لازم را رعایت کنند و افزود: افرادی که بیماری زمینه‌ای دارند یا داروی خاص مصرف می‌کنند، حتماً داروهای خود را طبق برنامه مصرف کنند و هنگام حضور در مراسم همراه داشته باشند.

خالدی تأکید کرد: افرادی که محدودیت یا مشکلات حرکتی دارند، باید با دقت بیشتری در مراسم حضور پیدا کنند و در صورت افزایش ازدحام، بلافاصله نزدیک‌ترین مسیر خروجی را برای ترک محل انتخاب کنند.

سخنگوی جمعیت هلال احمر همچنین از مردم خواست نسبت به گروه‌های آسیب‌پذیر توجه بیشتری داشته باشند و گفت: همه شرکت‌کنندگان باید مراعات سالمندان، بیماران، زنان باردار و کودکان را داشته باشند تا مراسم با آرامش و بدون حادثه برگزار شود.

کد مطلب 6879154
محدثه رمضانعلی

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