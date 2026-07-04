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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۵

نجات نفس‌گیر مقنی از عمق ۱۵ متری چاه در مشهد

نجات نفس‌گیر مقنی از عمق ۱۵ متری چاه در مشهد

مشهد- مدیر منطقه ۴ عملیاتی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد، از عملیات نجات یک مقنی که در عمق حدود ۱۵ متری یک چاه گرفتار شده بود، خبر داد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، آتشپاد سوم محمدرضا زهانی اظهار کرد: بلافاصله پس از اعلام حادثه، نیروهای نجات از ایستگاه ۲ به همراه همکاران ایستگاه ۲۴ در محل حاضر شده و عملیات امداد را آغاز کردند.

مدیر منطقه ۴ عملیاتی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد با اشاره به پیچیدگی‌های این عملیات گفت: عملیات نجات در عمق ۱۵ متری چاه، یکی از دشوارترین و حساس‌ترین نوع مأموریت‌های امدادی محسوب می‌شود. فضای محدود چاه، تاریکی مطلق، احتمال ریزش و همچنین وضعیت نامعلوم مصدوم از جمله عواملی بود که انجام این عملیات را با چالش‌های جدی مواجه کرده بود.

وی افزود: همکاران با استفاده از تجهیزات تخصصی نجات در ارتفاع و فضای محدود، با رعایت کامل ایمنی و با دقت بالا، موفق شدند فرد گرفتار را در کمترین زمان ممکن از عمق چاه خارج کنند. تمامی اقدامات با هماهنگی کامل و برنامه‌ریزی دقیق انجام شد تا کوچکترین خطایی باعث تشدید وضعیت مصدوم نشود.

زهانی خاطرنشان کرد: خوشبختانه با تلاش و سرعت عمل همکاران، فرد گرفتار شده زنده از عمق چاه به بیرون منتقل و تحویل عوامل اورژانس گردید.

مدیر منطقه ۴ عملیاتی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه حادثه مشابه، از هرگونه اقدام غیرحرفه‌ای برای نجات مصدوم خودداری کرده و بلافاصله با سامانه ۱۲۵ تماس بگیرند.

کد مطلب 6879164

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