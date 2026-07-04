به گزارش خبرگزاری مهر، آتشپاد سوم محمدرضا زهانی اظهار کرد: بلافاصله پس از اعلام حادثه، نیروهای نجات از ایستگاه ۲ به همراه همکاران ایستگاه ۲۴ در محل حاضر شده و عملیات امداد را آغاز کردند.

مدیر منطقه ۴ عملیاتی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد با اشاره به پیچیدگی‌های این عملیات گفت: عملیات نجات در عمق ۱۵ متری چاه، یکی از دشوارترین و حساس‌ترین نوع مأموریت‌های امدادی محسوب می‌شود. فضای محدود چاه، تاریکی مطلق، احتمال ریزش و همچنین وضعیت نامعلوم مصدوم از جمله عواملی بود که انجام این عملیات را با چالش‌های جدی مواجه کرده بود.

وی افزود: همکاران با استفاده از تجهیزات تخصصی نجات در ارتفاع و فضای محدود، با رعایت کامل ایمنی و با دقت بالا، موفق شدند فرد گرفتار را در کمترین زمان ممکن از عمق چاه خارج کنند. تمامی اقدامات با هماهنگی کامل و برنامه‌ریزی دقیق انجام شد تا کوچکترین خطایی باعث تشدید وضعیت مصدوم نشود.

زهانی خاطرنشان کرد: خوشبختانه با تلاش و سرعت عمل همکاران، فرد گرفتار شده زنده از عمق چاه به بیرون منتقل و تحویل عوامل اورژانس گردید.

مدیر منطقه ۴ عملیاتی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه حادثه مشابه، از هرگونه اقدام غیرحرفه‌ای برای نجات مصدوم خودداری کرده و بلافاصله با سامانه ۱۲۵ تماس بگیرند.