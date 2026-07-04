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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۶

روکش آسفالت ۲۶۰ کیلومتر از محورهای اصلی و فرعی استان کرمان

روکش آسفالت ۲۶۰ کیلومتر از محورهای اصلی و فرعی استان کرمان

کرمان- مدیر کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کرمان از اجرای ۲۶۲ کیلومتر عملیات بهسازی و روکش آسفالت در محورهای اصلی، فرعی و روستایی این استان طی سه‌ ماهه نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی عبداللهی، ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اجرای ۱۸۰ کیلومتر روکش تقویتی و ۵۳ کیلومتر روکش حفاظتی در راه‌های اصلی استان کرمان گفت: این اقدامات با هدف افزایش ایمنی تردد، ارتقای کیفیت مسیرها و افزایش عمر روسازی راه‌ها انجام شده است.

وی با اشاره به اجرای ۲۲ کیلومتر روکش تقویتی و ۷ کیلومتر روکش حفاظتی در راه‌های فرعی و روستایی استان افزود: برای اجرای مجموع این پروژه‌ها، بیش از ۱۳ هزار میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

عبداللهی، ادامه داد: در حوزه نگهداری راه‌ها نیز طی این مدت، عملیات لکه‌گیری و پر کردن چاله‌ها به میزان ۹۶ هزار مترمربع و ۶۷ کیلومتر عملیات درزگیری در محورهای استان اجرا شده است.

وی افزود: این اقدامات با هدف ارتقای ایمنی راه‌ها، افزایش کیفیت خدمات‌رسانی به کاربران جاده‌ای و حفظ سرمایه‌های ملی در شبکه راه‌های استان کرمان انجام شده است.

کد مطلب 6879196

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