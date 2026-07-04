روکش آسفالت ۲۶۰ کیلومتر از محورهای اصلی و فرعی استان کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، علی عبداللهی، ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اجرای ۱۸۰ کیلومتر روکش تقویتی و ۵۳ کیلومتر روکش حفاظتی در راه‌های اصلی استان کرمان گفت: این اقدامات با هدف افزایش ایمنی تردد، ارتقای کیفیت مسیرها و افزایش عمر روسازی راه‌ها انجام شده است.

وی با اشاره به اجرای ۲۲ کیلومتر روکش تقویتی و ۷ کیلومتر روکش حفاظتی در راه‌های فرعی و روستایی استان افزود: برای اجرای مجموع این پروژه‌ها، بیش از ۱۳ هزار میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

عبداللهی، ادامه داد: در حوزه نگهداری راه‌ها نیز طی این مدت، عملیات لکه‌گیری و پر کردن چاله‌ها به میزان ۹۶ هزار مترمربع و ۶۷ کیلومتر عملیات درزگیری در محورهای استان اجرا شده است.

وی افزود: این اقدامات با هدف ارتقای ایمنی راه‌ها، افزایش کیفیت خدمات‌رسانی به کاربران جاده‌ای و حفظ سرمایه‌های ملی در شبکه راه‌های استان کرمان انجام شده است.