جاده فاریاب – جیرفت در مسیر توسعه نمی پیچد

خبرگزاری مهر – گروه استان ها: سال قبل برای انجام امور اداری به شهری کوچک در دل مناطق سوزان جنوب کرمان رفتم، مسیر ۱۱۰ کیلومتری که با خودروی سواری بین ۲ تا ۲ ساعت و سی دقیقه طی شد، در کنار خونگرمی مردمان سخت کوش فاریاب که با احداث چاه های کشاورزی در گرمای سوزان منطقه در حال کشت ذرت و هنداونه بودند، اما آنچه که برای مسافری که از این جاده می گذرد در مرحله اول خودنمایی می کرد جاده بود که فقط نام جاده را یدک می کشید.

جاده ای مملو از چاله و فرو رفتی های خطرناک در اطراف پل ها و دست انداز هایی که کشاورزان محلی در میانه جاده ایجاد کرده بودند که خودروها برای عبور از مناطق پر رفت و آمدشان سرعت را کم کنند خودنمایی می کرد.

سیلاب های محلی که بخش هایی از جاده را برده بود یکی دیگر از مشکلات مردم بود، جاده فاقد هر گونه علامت هشدار دهنده رانندگی بود و در این میان از خط کشی هم خبری نبود، جاده ای دو طرفه که به دلیل اینکه اطراف جاده زمین های کشاورزی است مملو از کامیون هایی بود که با بار هندوانه به سمت استان های مرکزی کشور در حال حرکت بودند.

جاده ای که پس از ۲۰ سال تغییر نکرده است

بعد از ۲۰ سال هفته گذشته بار دیگر گذرم به فاریاب افتاد، این بار چند چیز متفاوت بود هم شهر جیرفت بسیار توسعه یافته تر شده بود و هم بخش فاریاب به شهرستان ارتقا یافته بود.

این شهر کوچک که فقط یک خیابان داشت که همان جاده اصلی بود حالا به شهری بزرگ تبدیل شده است که عنوان مرکز شهرستان فاریاب را به خود اختصاص داده و ساختار شهری هم متحول شده است.

اما در کنار همه خدماتی که به فاریاب رسیده است جاده ای که از آن عبور کردم دقیقا همان است که بود! هر چند در طول مسیر می شد اقدامات اولیه برای دو بانده شدن جاده را دید، اما به نتیجه نهایی نرسیده بود.

روزانه با توسعه فاریاب، مردم عادی و مسافران عبوری که قصد رفتن به شهر کهنوج را دارند از این جاده عبور می کنند.

کشاورزان در طول روز بارها در این مسیر تردد می کنند تا خود را به مزارع ذرت و هنداونه و گلخانه های کشاورزی اطراف این جاده برسانند و کامیون های بزرگ مملو از هنداونه از این جاده کم عرض و مملو از چاله و آسفالت بی کیفیت عبور می کنند.

سوال این است چرا تا کنون اقدامی برای دو بانده کردن این جاده نشده و حداقل برای تعریض و آسفالت کردن آن اقدامی صورت نگرفته است؟

البته به گفته مردم محلی طی این مدت اقدامات مقطعی از جمله آسفالت روکش، ترمیم پلها و نصب برخی از علائم رانندگی انجام شده است اما وضعیت کلی جاده همان است که بود.

برخورد گاه و بی گاه خودرو ها با حیوانات وحشی اطراف جاده به خصوص گرازهای وحشی، تصادف خودروهای عبوری با ماشین آلات کشاورزی و البته تصادفهای رخ به رخ به دلیل دو طرفه بودن جاده و کم عرض بودن آن این محور مواصلاتی را که هیچ نشانی از جاده اصلی ندارد و بیشتر به جاده روستایی شبیه است را به یکی از پر مخاطره ترین جاده های استان کرمان تبدیل کرده است.

بخش هایی از جاده نیز به جای پل دارای آبنما است و جاده از کف رودخانه فصلی عبور می کند.

محسن حور، یکی از ساکنان بخش حور این شهرستان در گفتگو با مهر می گوید: اکثرا خانواده حداقل یک مورد تصادف را در این جاده تجربه کرده اند و بسیاری هم شاهد مجروح شدن و یا جان باختن مسافران در این جاده بوده اند.

وی افزود: شغل ما کشاورزی است و برای حمل و نقل از این محور استفاده می کنیم و همه ساکنان این شهرستان هم برای رفتن به مرکز استان از این جاده استفاده می کنند.

وی گفت: فاریاب شهرستانی بن بست نیست بلکه از فاریاب می توان به کهنوج و بندرعباس هم رفت اما مساله این است که جاده فاریاب به کهنوج هم بسیار نا مناسب است.

اسحاق فاریابی، یکی دیگر از شهروندان این شهرستان است که به خبرنگار مهر می گوید: دمای هوا در اینجا بالای ۵۵ درجه است در این شرایط ما به تولید می پردازیم و تلاش می کنیم نقشی در توسعه داشته باشیم، اما چرا بعد گذشت سال ها از اعلام طرح ها و وعده های مسئولان برای بهسازی این جاده هیچ کار توسعه ای انجام نشده است.

وی ادامه داد: نماینده مردم ما در مجلس و مسئولان اداره راه و شهرسازی در طول سالهای طولانی گذشته چه اقدامی انجام داده اند و چرا وضع جاده همان است که بود.

تکمیل محور فاریاب– جیرفت نیازمند عزم ملی است

نمایندهٔ مردم شهرستان‌های کهنوج، فاریاب، قلعه‌گنج، جازموریان، منوجان و رودبارجنوب در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سال‌ها تأخیر در پروژه محور فاریاب به جیرفت، بر ضرورت تأمین اعتبار فوری برای تکمیل باند دوم این مسیر ارتباطی تأکید کرد.

منصور شکرالهی، به نشست‌های مختلف با مسئولان استانی و کشوری، برای پیگیری وضعیت نامناسب محور جیرفت–فاریاب اشاره کرده و خواستار رسیدگی فوری به این معضل دیرینهٔ جنوب کرمان شده است.

وی با بیان اینکه این محور یکی از شریان‌های حیاتی منطقه محسوب می‌شود، تأکید کرد که ناایمن بودن جاده و کم‌عرضی آن، سال‌هاست که دغدغه‌ اصلی مردم و فعالان اقتصادی منطقه بوده است.

به گفتهٔ این نماینده، متأسفانه در سال‌های گذشته، اقدامات انجام‌شده برای تعریض و به‌سازی این مسیر، پاسخگوی نیازهای روزافزون تردد نبوده و این موضوع، منجر به بروز حوادث جاده‌ای شده است.

شکرالهی، در اظهارات خود، مهم‌ترین مانع پیش روی تکمیل پروژه را کمبود اعتبارات دانست و از مسئولان کشوری خواست که با نگاه ویژه به مناطق محروم، بودجه مورد نیاز برای تسریع در عملیات اجرایی این پروژه را تأمین کنند.

مطالعات دو بانده کردن جاده تمام شده است

مدیرکل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان هم در گفتگو با مهر بیان کرد: مطالعات بهسازی این محور در طول مسیر انجام شده و منطقه مطالعه شده وجود ندارد.

پیمان توکلی افزود: در صورت تخصیص منابع ملی و استفاده از ظرفیت معادن می توانیم به کار سرعت دهیم.

وی گفت: تلاش ها در این منطقه برای دوبانده کردن جاده در حال انجام است و به زودی این پروژه آغاز خواهد شد.

با توجه به تصادفات مکرر و حادثه خیز بودن جاده تسریع تامین اعتبارات ملی برای تکمیل پروژه بهسازی این جاده نیازی جدی و ضروری است و باید هر چه زودتر انجام شود.