به گزارش خبرنگار مهر، فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر فوتسال زنان از سوم مهرماه آغاز خواهد شد. برنامه‌ریزی این فصل با در نظر گرفتن برنامه‌های تیم ملی فوتسال بانوان انجام شده تا ضمن برگزاری منظم مسابقات فرصت لازم برای آماده‌سازی ملی‌پوشان نیز فراهم باشد.

تیم ملی فوتسال زنان ایران آذر سال جاری باید در رقابت‌های داخل سالن آسیا که به میزبانی ریاض برگزار می‌شود حضور پیدا کند و به همین دلیل زمان‌بندی لیگ با هماهنگی برنامه‌های این تیم تنظیم شده است.

بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته تقویم کامل مسابقات فصل جدید لیگ برتر فوتسال زنان نیز به‌زودی از سوی سازمان لیگ فوتسال اعلام خواهد شد.