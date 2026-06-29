به گزارش خبرنگار مهر، سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC در گزارشی به مسابقات جام ملت های آسیا پرداخت و در آن با وحید شمسایی سرمربی تیم ملی کشورمان گفتگو کرده است.

AFC: مهم‌ترین دشواری‌های شما در مسیر آماده‌سازی برای این مسابقات چه بود؟

وحید شمسایی: بازی‌های دوستانه نقش بسیار مهمی در ایجاد هماهنگی میان بازیکنان و ارتقای توانایی‌های فنی تیم دارند و کمبود چنین مسابقاتی می‌تواند مانع از شکل‌گیری انسجام لازم در تیم شود. زمانی که فرصت کافی برای تمرین در شرایط واقعی مسابقه وجود نداشته باشد، بازیکنان در هماهنگ شدن با سبک بازی یکدیگر با مشکل مواجه می‌شوند و این مسئله می‌تواند عملکرد تیم را در رقابت‌های سطح بالا تحت تأثیر قرار دهد. از این منظر، محدود بودن فرصت‌های ما برای بازی در شرایط واقعی مسابقه، تا حدی بر عملکردمان در طول این تورنمنت تأثیر گذاشت.

AFC: از نظر فنی، عملکرد تیم خود را در مقایسه با سایر تیم‌های حاضر در مسابقات چگونه ارزیابی می‌کنید؟

وحید شمسایی: از نظر فنی، معتقدم تیم ما در طول این رقابت‌ها تعادل بسیار خوبی میان آمادگی جسمانی، آمادگی ذهنی و نظم تاکتیکی برقرار کرده بود. در مسابقات سطح بالا، این سه عامل نقش تعیین‌کننده‌ای دارند، به‌ویژه زمانی که باید فشار مسابقات را مدیریت کرده و در چندین بازی متوالی عملکردی باثبات ارائه دهید.

در فاز دفاعی، تمرکز ما بر اجرای یک سیستم منظم یارگیری نفر به نفر بود؛ به گونه‌ای که بازیکنان ضمن حفظ شدت و مسئولیت‌پذیری در نبردهای فردی، انسجام و فشردگی تیمی را نیز حفظ کنند.

در بخش هجومی، اولویت اصلی ما حفظ مالکیت کنترل‌شده توپ بود تا بتوانیم ریتم مسابقه را در اختیار بگیریم و موقعیت‌های برنامه‌ریزی‌شده خلق کنیم. همچنین توانایی تغییر آرایش تیم، به‌ویژه جابه‌جایی میان سیستم ۴-۰ و سایر سیستم‌های بازی، انعطاف تاکتیکی قابل توجهی به ما داد و این امکان را فراهم کرد که متناسب با شرایط مسابقه و ویژگی‌های حریف، تغییرات لازم را اعمال کنیم.

چند عامل کلیدی در عملکرد کلی تیم ما نقش داشتند. نخست، دقت در ضربات پایانی اهمیت بسیار زیادی داشت، زیرا در این سطح از مسابقات، استفاده مؤثر از فرصت‌های گلزنی اغلب سرنوشت بازی‌ها را تعیین می‌کند.

دوم، خلاقیت فردی بازیکنان نقش مهمی در شکستن ساختار دفاعی حریفان و ایجاد غافلگیری در یک‌سوم هجومی زمین ایفا کرد.

در نهایت، پایبندی کامل به فلسفه بازی تیم یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت ما بود. بازیکنان در تمام طول مسابقات، اصول و راهبردهایی را که کادر فنی تعیین کرده بود، با دقت اجرا کردند؛ نه‌تنها از نظر تاکتیکی، بلکه در همکاری تیمی و رفتار جمعی داخل زمین نیز کاملاً متعهد بودند.

اگر بخواهم تیم خود را با سایر تیم‌های حاضر مقایسه کنم، باید بگویم نقطه قوت اصلی ما، هماهنگی میان آمادگی جسمانی، شفافیت تاکتیکی و استحکام ذهنی بود. همین هم‌راستایی باعث شد بتوانیم حداکثر توانایی‌های خود را به نمایش بگذاریم و در تمام طول مسابقات عملکردی باثبات داشته باشیم.

AFC: در دوره ۲۰۲۴ گفته بودید که تیم شما تمرکز ویژه‌ای روی توسعه تاکتیک استفاده از دروازه‌بان پروازی دارد. این موضوع در این دوره چه روندی را طی کرد؟ به طور کلی، ارزیابی شما از دروازه‌بان پروازی به عنوان یک تاکتیک در فوتسال مدرن چیست؟

وحید شمسایی: پس از جام جهانی، استفاده از دروازه‌بان پروازی محبوبیت زیادی پیدا کرد و همچنان یکی از اجزای مهم تاکتیکی در فوتسال مدرن به شمار می‌رود.

با این حال، باید اذعان کنم که ما هنوز نتوانسته‌ایم از این روش به همان اندازه‌ای که انتظار داریم، بهره‌برداری مؤثر داشته باشیم.

اجرای این سیستم نیازمند آن است که دروازه‌بان از سطح بسیار بالایی از توانایی‌های فنی برخوردار باشد؛ از جمله کنترل توپ تحت فشار، ارسال‌های دقیق، درک تاکتیکی بالا و قدرت تصمیم‌گیری مناسب در لحظات انتقال از دفاع به حمله یا بالعکس. بدون برخورداری از این ویژگی‌ها، خطرات استفاده از این سیستم می‌تواند از مزایای آن بیشتر باشد.

در این مسابقات، برخی تیم‌ها اجرای پخته‌تر و اعتمادبه‌نفس بیشتری در استفاده از دروازه‌بان پروازی، به‌ویژه در لحظات حساس مسابقات، از خود نشان دادند.

از نگاه کلی، دروازه‌بان پروازی همچنان یک ابزار تاکتیکی بسیار قدرتمند است، البته به شرط آنکه با آمادگی و برنامه‌ریزی مناسب اجرا شود.

برای تیم‌های آسیایی، این موضوع نشان می‌دهد که باید توجه بیشتری به آموزش تخصصی دروازه‌بانان داشته باشند؛ نه فقط در مهارت‌های سنتی دروازه‌بانی، بلکه در توانایی‌های فنی و تاکتیکی هنگام حضور در جریان بازی. این مسئله اعتمادبه‌نفس دروازه‌بانان را افزایش می‌دهد و زمینه اجرای مؤثرتر و کنترل‌شده‌تر این تاکتیک را در رقابت‌های سطح بالا فراهم می‌کند.

AFC: اندونزی اکنون به جمع تیم‌های برتر آسیا رسیده و عراق نیز دوباره به سطح اول فوتسال قاره بازگشته است. نظر شما درباره سایر تیم‌های حاضر در مسابقات چیست؟

وحید شمسایی: اندونزی در تمام طول مسابقات عملکرد فوق‌العاده‌ای داشت. روحیه جنگندگی، نظم تاکتیکی این تیم، به‌ویژه در اجرای ضربات شروع مجدد، و همچنین انرژی فوق‌العاده‌ای که از سوی هوادارانش دریافت می‌کرد، باعث شد این تیم از انگیزه و شتاب بسیار بالایی برخوردار باشد.

پیشرفت اندونزی نتیجه کار مستمر و برنامه‌ریزی‌شده در سطح لیگ و همچنین فعالیت‌های آموزشی و مربیگری این کشور است و این روند، اتفاقی بسیار مثبت برای افزایش سطح رقابت در فوتسال آسیا محسوب می‌شود.

عراق نیز کیفیت فنی بسیار خوبی از خود نشان داد. این تیم بازیکنان مستعد و توانمندی از نظر تکنیکی در اختیار دارد و هویت مشخصی در سبک بازی خود پیدا کرده است. اگر آنها روند تغییر نسل را با برنامه‌ریزی دقیق مدیریت کنند، می‌توانند در سال‌های آینده نیز به پیشرفت ادامه دهند و همچنان یکی از تیم‌های مدعی باقی بمانند.

افغانستان نیز تأثیر بسیار مثبتی بر جای گذاشت. مهارت‌های فردی بازیکنان این تیم، در کنار پیشرفت قابل توجه در آمادگی جسمانی و سازماندهی تاکتیکی، کاملاً مشهود بود. استفاده آنها از سیستم 4 بر صفر، ساختار مناسب در پاورپلی و همچنین اجرای تاکتیک دروازه‌بان پروازی نشان داد که این تیم با اعتمادبه‌نفس بالا و آمادگی کامل وارد مسابقات شده است.

عربستان سعودی نیز روند پیشرفت مستمر خود را در سال‌های اخیر به خوبی نشان داد. تأثیر کادر فنی این تیم کاملاً در انعطاف‌پذیری تاکتیکی و مدیریت مسابقات قابل مشاهده است. آنها از آرایش‌های مختلف و همچنین تاکتیک دروازه‌بان پروازی به خوبی استفاده می‌کنند و تیمی آماده و در حال پیشرفت هستند.

ازبکستان نیز روند رو به رشد خود را که از زمان جام جهانی آغاز کرده بود، ادامه داده است. این تیم به‌ویژه در ضربات شروع مجدد بسیار مؤثر عمل کرد و در اجرای تاکتیک دروازه‌بان پروازی نیز سازماندهی مناسبی داشت. قدرت بدنی و مقاومت بالای بازیکنان این تیم باعث شده ازبکستان به یکی از حریفان سرسخت فوتسال آسیا تبدیل شود.

در مجموع، عملکرد این تیم‌ها نشان می‌دهد که عمق و کیفیت فوتسال آسیا به شکل قابل توجهی در حال افزایش است؛ موضوعی که به سود همه ما، اعم از مربیان و کارشناسان فنی، خواهد بود.

AFC: با توجه به اینکه جام جهانی ۲۰۲۸ در پیش است، برنامه‌ها و ایده‌های شما برای آینده چیست؟

وحید شمسایی: در حال حاضر در مرحله‌ای از تغییر و تحول قرار داریم و برای آینده، چشم‌اندازی کاملاً روشن و بلندمدت ترسیم کرده‌ایم که تا جام ملت‌های فوتسال آسیا و همچنین جام جهانی فوتسال ۲۰۲۸ ادامه خواهد داشت.

اولویت اصلی ما این است که به‌تدریج بازیکنان جوان را وارد ساختار تیم ملی کنیم تا ضمن حفظ روند تداوم تیم، استانداردهای رقابتی خود را نیز در بالاترین سطح حفظ کنیم.

نخستین هدف ما، بدون تردید، دفاع از عنوان قهرمانی آسیا است. حفظ موفقیت، نیازمند نوسازی مداوم، پیشرفت تاکتیکی و برخورداری از استحکام ذهنی است. ما نمی‌توانیم تنها به افتخارات گذشته تکیه کنیم؛ بلکه باید همواره سطح عملکرد خود را ارتقا دهیم.

در کنار این موضوع، قصد داریم برنامه‌های استعدادیابی و شناسایی بازیکنان را گسترش دهیم. با برگزاری اردوهای بیشتر و اجرای برنامه‌های استعدادیابی در مناطق مختلف، تلاش خواهیم کرد استعدادهای نوظهور را در همان مراحل ابتدایی شناسایی کرده و مسیر مشخص و منظمی برای حضور آنها در تیم ملی بزرگسالان فراهم کنیم.

در نهایت، همچنان متعهد هستیم که جایگاه ایران را به‌عنوان یکی از قدرت‌های اصلی فوتسال آسیا حفظ کنیم و همزمان توان رقابتی خود را در سطح جهان نیز افزایش دهیم.

ارتقای جایگاه ایران در رده‌بندی جهانی و ارائه عملکردی باثبات در بالاترین سطح مسابقات، بخش مهمی از برنامه‌های ما در مسیر آماده‌سازی برای جام جهانی ۲۰۲۸ خواهد بود. رویکرد ما بر پایه برنامه‌ریزی بلندمدت، توسعه مستمر و حفظ برتری در بالاترین سطح بنا شده است.