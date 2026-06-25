پیروزی پرگل ایران برابر قرقیزستان در آغاز تورنمنت کافا

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتسال بانوان ایران در نخستین دیدار خود از رقابت‌های قهرمانی کافا ۲۰۲۶ که به میزبانی شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار می‌شود، برابر قرقیزستان به میدان رفت و با نمایشی برتر موفق شد حریف خود را با نتیجه ۵ بر صفر شکست دهد.

ایران مدافع عنوان قهرمانی این مسابقات محسوب می‌شود.

گلزنان ایران در این مسابقه:

فرشته کریمی (۲ گل)

زهرا کیانی

مریم سید (۲ گل)

همچنین مریم سید بهترین بازیکن دیدار ایران و قرقیزستان شد.

تیم ملی فوتسال بانوان ایران با این پیروزی گام نخست را در مسیر دفاع از عنوان قهرمانی خود مقتدرانه برداشت و با روحیه‌ای بالا آماده دیدارهای بعدی در رقابت‌های کافا خواهد شد.