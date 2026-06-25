  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۴ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۰۵

پیروزی پرگل ایران برابر قرقیزستان در آغاز تورنمنت کافا

پیروزی پرگل ایران برابر قرقیزستان در آغاز تورنمنت کافا

تیم ملی فوتسال بانوان در نخستین دیدار خود در تورنمنت کافا مقابل قرقیزستان به پیروزی رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتسال بانوان ایران در نخستین دیدار خود از رقابت‌های قهرمانی کافا ۲۰۲۶ که به میزبانی شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار می‌شود، برابر قرقیزستان به میدان رفت و با نمایشی برتر موفق شد حریف خود را با نتیجه ۵ بر صفر شکست دهد.

ایران مدافع عنوان قهرمانی این مسابقات محسوب می‌شود.

گلزنان ایران در این مسابقه:
فرشته کریمی (۲ گل)
زهرا کیانی
مریم سید (۲ گل)

همچنین مریم سید بهترین بازیکن دیدار ایران و قرقیزستان شد.

تیم ملی فوتسال بانوان ایران با این پیروزی گام نخست را در مسیر دفاع از عنوان قهرمانی خود مقتدرانه برداشت و با روحیه‌ای بالا آماده دیدارهای بعدی در رقابت‌های کافا خواهد شد.

کد مطلب 6870766

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها