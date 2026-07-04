اعزام ۷دستگاه اتوبوس از فریدن برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهیدانقلاب

بهرام خواجهسعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت ایام محرم و گرامیداشت یاد شهدای راه حق، این مراسم را نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران و جهان اسلام خواند و اظهار کرد: تشییع قائد شهید تنها یک مراسم نیست، بلکه مبدأیی تاریخی در جمهوری اسلامی است که بازتاب گسترده آن در میان ملتهای آزاده، نشان از جایگاه رفیع و محبوبیت جهانی ایشان دارد.
خواجهسعیدی با اشاره به اشتیاق وصفناپذیر مردم فریدن برای شرکت در این مراسم، از اتخاذ تمهیدات کامل امنیتی، اجتماعی و خدماتی خبر داد و افزود: در همین راستا ۷ دستگاه اتوبوس برای انتقال مشتاقان از شهرستان به محل برگزاری مراسم پیشبینی شده است. وی در خصوص هزینههای این اعزام تصریح کرد: تأمین هزینههای ایاب و ذهاب با مشارکت خود افراد اعزامی و بخشی دیگر از طریق کمکهای مردمی و خیرین تأمین شده است تا تمامی متقاضیان بتوانند در این رویداد جریانساز حضور یابند.
فرماندار فریدن با تأکید بر نقش محوری این شهرستان در خدمترسانی به زائران افزود: ۲ موکب بزرگ توسط خادمان فریدنی در شهر مقدس قم برپا شده که آمادگی کامل برای میزبانی و پذیرایی از بیش از ۱۲۰ هزار نفر از شرکتکنندگان در مراسم گرامیداشت قائد شهید را دارند.
وی خاطرنشان کرد: این خدمترسانی، آغازگر فعالیتهای خادمان ماست که پس از پایان این ایام، جهت ادامه خدمترسانی به زائران اربعین حسینی راهی کربلای معلی خواهند شد.
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