به گزارش خبرگزاری مهر، نورالدین نوریزدان در سخنانی، اظهار کرد: شرکت آب‌وفاضلاب استان تمامی تمهیدات لازم را برای تأمین آب شرب زائران و کاروان‌های اعزامی از لرستان به مراسم تشییع رهبر شهید پیش‌بینی کرده و در این زمینه آمادگی کامل دارد.

وی افزود: در راستای خدمات‌رسانی مطلوب، ۱۰ دستگاه تانکر آب‌رسان به محل برگزاری مراسم اعزام خواهد شد و هم‌زمان تولید ۱۰۰ هزار لیوان آب بسته‌بندی نیز در دستور کار شرکت قرار گرفته است تا نیاز آبی هم استانی‌های حاضر در این مراسم به بهترین شکل تأمین شود.

مدیرعامل شرکت آب‌وفاضلاب لرستان با تأکید بر اینکه هیچ‌گونه نگرانی در زمینه تأمین آب شرب کاروان‌های اعزامی وجود ندارد، تصریح کرد: علاوه بر اعزام تانکرهای آب‌رسان، خطوط تولید آب بسته‌بندی نیز فعال شده‌اند و تمامی امکانات و ظرفیت‌های شرکت برای ارائه خدمات مناسب به شرکت‌کنندگان در این مراسم به کار گرفته شده است.

نوریزدان، همچنین از حضور جمعی از کارکنان شرکت آب‌وفاضلاب لرستان در مراسم تشییع خبر داد و گفت: هم‌زمان با اعزام نیروها، برنامه‌ریزی‌های لازم با امور آب‌وفاضلاب شهرستان‌های استان انجام شده است تا مراسم‌های پیش‌بینی‌شده در سطح استان نیز از نظر تأمین آب شرب به‌صورت ویژه و بدون هیچ‌گونه وقفه‌ای پوشش داده شوند.

وی تصریح کرد: شرکت آب‌وفاضلاب لرستان با بسیج تمامی امکانات، آمادگی دارد خدمات‌رسانی مطلوبی را هم در مراسم تشییع و هم در برنامه‌های برگزارشده در سطح استان ارائه کند.