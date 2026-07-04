در نشست خبری اردوغان و نخست وزیر پاکستان چه گذشت؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان گفت که در دیدار با شریف درباره پرونده‌های منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو و درباره آنها تبادل نظر صورت گرفت.

اردوغان افزود: جهان به لطف توافقی که با میانجیگری اسلام آباد به دست آمد، نفس راحتی کشید.

وی اظهار داشت که نخست وزیر پاکستان در دستیابی به این نتیجه مهم نقش مهمی داشته است.

رئیس جمهور ترکیه گفت: ما از هر اقدامی در راستای حل مشکلات از طریق گفتگو و مذاکره حمایت کردیم و می‌کنیم. ما شاهدیم که اسرائیل که تحت حاکمیت گروهی نسل‌کش قرار دارد در تلاش است توافق آتش‌بس با ایران را برهم بزند.

وی تاکید کرد: اسرائیل که با جنگ خو گرفته است، می‌کوشد که بار دیگر صدا و بوی باروت را به منطقه بازگرداند و این چیزی است که باید در برابر آن ایستاد و مانع آن شد. هر راه‌حلی که از کشورهای منطقه سرچشمه نگیرد و با مشارکت آنها همراه نباشد ماندگار نمی‌شود و ادامه نمی‌یابد.

از سوی دیگر شهباز شریف نخست وزیر پاکستان نیز در کنفرانس مطبوعاتی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بیان کرد: ما مشترکا به حمایت از صلح جهانی ادامه خواهیم داد و الحمدلله توافق اسلام آباد میان واشنگتن و تهران حاصل شد. ما به این کار ادامه خواهیم داد و این موضوع به حرف محدود نمی‌شود بلکه به اقدام عملی در میدان بستگی دارد.

وی گفت که روابط مشترک ترکیه و پاکستان تاریخی، مهم، برادرانه و عمیق است و در حوزه‌های مختلف همکاری دارند و هر پاکستانی ترکیه را می‌شناسد.

نخست وزیر پاکستان افزود: ترکیه در زمان‌های سخت در کنار پاکستان ایستاد و همواره در تمامی چالش‌هایی که مواجه بودیم، در کنار ما بوده است. در دیدار با اردوغان درباره روابط دوجانبه و حوزه‌های همکاری مشترک گفتگو کرده است.

وی تاکید کرد: ترکیه در دوره اردوغان، در حوزه‌های دفاعی، نظامی و راهبردی به پیشرفت‌های چشمگیری دست یافته است. شراکت میان ترکیه و پاکستان وارد مرحله‌ راهبردی جدیدی شده است. این مساله‌ای است که امروز در جریان نشست مشترک اقتصادی دو کشور در استانبول بر آن تاکید کردیم.

شهباز شریف افزود: ما در تلاشیم حجم مبادلات تجاری میان ترکیه و پاکستان را به ۵ میلیارد دلار برسانیم و برای تقویت روابط با یکدیگر همکاری خواهیم کرد.