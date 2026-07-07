  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۱۸

اردوغان: در تلاشیم روابط ایران و آمریکا را به مسیری سازنده هدایت کنیم

اردوغان: در تلاشیم روابط ایران و آمریکا را به مسیری سازنده هدایت کنیم

رئیس جمهور ترکیه در دیدار با ترامپ اعلام کرد: در تلاشیم روابط ایران و آمریکا را به مسیری سازنده هدایت کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز سه شنبه در سخنانی دردیدار با ترامپ اعلام کرد: من درباره راه‌های دستیابی به صلح در منطقه با رئیس‌ جمهور آمریکا گفتگو خواهم کرد.

رئیس جمهور ترکیه در این خصوص ادامه داد: ما تعهدی برای ۵ فروند هواپیما دریافت کرده بودیم و رئیس جمهور ترامپ نیز در این باره صحبت کرده است. در این خصوص خوش‌بین هستم.

وی افزود: درباره روابط ایران و آمریکا، هر آنچه از دستمان بربیاید انجام می‌دهیم تا برای صلح جهانی یک گام برداریم. در تلاشیم روابط ایران و آمریکا را به مسیری سازنده هدایت کنیم. تمام تلاش خود را برای کمک به صلح جهانی به کار می‌گیریم.

رجب طیب اردوغان سپس افزود: من درباره تحولات مربوط به جنگ روسیه و اوکراین با رئیس‌جمهور ترامپ گفتگو خواهم کرد.

گفتنی است که ترامپ به منظور شرکت در نشست سران ناتو در آنکارا به سر می برد.

کد مطلب 6881762

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها