به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی مشاور رهبر انقلاب در امور بین‌الملل با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی درباره رهبر شهید انقلاب نوشت: این روزها پس از حدود نیم قرن، باید با دل خونین با مرشدم وداع کنم(اناان شاالله بهم لاحقون)؛ از او که تدبیر و صلابت توأم با اخلاص آموختم و «عزت، حکمت، مصلحت»، میراث معماری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران شد؛ اما خون او موجب بعثت دوباره ملت عزیز ایران و همه آزادی‌خواهان جهان شد.

وی در ادامه محتوای خود افزود: به فرموده مولا علی(ع): "حق درخشان است و باطل آشفته"، قاتلان و جانیان بدانند که فرجامی شوم‌تر از سرنوشت تاریک یزیدیان در انتظارشان است.