طرح «نشاط معنوی» در آستان مقدس امامزاده عباس(ع) ساری آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین زارع در گفت وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز اجرای طرح «نشاط معنوی» اظهار کرد: آیین افتتاحیه این طرح روز شنبه با حضور دانش‌آموزان، خانواده‌ها و جمعی از مسئولان و مربیان در آستان مقدس امامزاده عباس(ع) برگزار شد.

وی افزود: این برنامه در ایام تابستان با هدف غنی‌سازی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان، ارتقای فعالیت‌های فرهنگی، مذهبی و آموزشی و ایجاد فضایی سالم و پویا برای نسل جوان اجرا می‌شود.

مدیر آستان مقدس امامزاده عباس(ع) ساری با بیان اینکه کلاس‌های این طرح با بهره‌گیری از مربیان مجرب و توانمند در رشته‌های مختلف برگزار خواهد شد، تصریح کرد: تلاش شده است تا برنامه‌های متنوع آموزشی، فرهنگی، قرآنی، ورزشی و مهارتی متناسب با نیازهای نوجوانان و جوانان ارائه شود.

حجت‌الاسلام زارع ادامه داد: در پایان دوره، مسابقات رقابتی میان شرکت‌کنندگان و برگزیدگان طرح در سطح استان برگزار خواهد شد و نفرات برتر برای حضور در رقابت‌های کشوری معرفی می‌شوند.

وی ابراز امیدواری کرد: با اجرای موفق این طرح و همراهی خانواده‌ها، بتوان زمینه رشد معنوی، فرهنگی و اجتماعی نوجوانان و جوانان را بیش از پیش فراهم کرد و در مسیر تربیت نسل آینده گام‌های مؤثری برداشت.