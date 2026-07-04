https://mehrnews.com/x3cvg3 ۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۱۳ کد مطلب 6879454 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۱۳ بارش باران و آبگرفتگی معابر در اهر اهر- بارش باران در سیزدهمین روز از تابستان سال ۱۴۰۵، موجب آبگرفتگی معابر در این شهرستان شد. دریافت 6 MB کد مطلب 6879454 کپی شد مطالب مرتبط هشدار آبگرفتگی معابر در نواحی شمالی و شرقی آذربایجانشرقی بارش شدید باران و تگرگ، روستای افیل اهر را دچار سیلاب کرد تداوم ناپایداریهای جوی در آذربایجان شرقی، هشدار سیلاب و وزش باد شدید برچسبها شهرستان اهر آبگرفتگی معابر آبگرفتگی
نظر شما