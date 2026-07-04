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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۱۳

بارش باران و آب‌گرفتگی معابر در اهر

بارش باران و آب‌گرفتگی معابر در اهر

اهر- بارش باران در سیزدهمین روز از تابستان سال ۱۴۰۵، موجب آب‌گرفتگی معابر در این شهرستان شد.

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کد مطلب 6879454

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