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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۲۲

استقبال اهالی منطقه ۱۴ تهران از زائران کهگیلویه و بویراحمد

استقبال اهالی منطقه ۱۴ تهران از زائران کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج-اهالی منطقه ۱۴ تهران از زائران کهگیلویه و بویراحمدی برای شرکت در مراسم وداع و بدرقه امام شهید استقبال کردند.

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کد مطلب 6879494

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