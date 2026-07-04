استقبال اهالی منطقه ۱۴ تهران از زائران کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج-اهالی منطقه ۱۴ تهران از زائران کهگیلویه و بویراحمدی برای شرکت در مراسم وداع و بدرقه امام شهید استقبال کردند.