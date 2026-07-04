https://mehrnews.com/x3cvgR ۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۲۲ کد مطلب 6879494 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۲۲ استقبال اهالی منطقه ۱۴ تهران از زائران کهگیلویه و بویراحمد یاسوج-اهالی منطقه ۱۴ تهران از زائران کهگیلویه و بویراحمدی برای شرکت در مراسم وداع و بدرقه امام شهید استقبال کردند. دریافت 5 MB کد مطلب 6879494 کپی شد مطالب مرتبط حضور در آیین وداع با پیکر امام شهید نمایش وحدت و انسجام ملی است نظارت دادستان های کهگیلویه و بویراحمد بر خدمترسانی به زائران اربعین آغاز نام نویسی زائران بویراحمدی برای حضور در مراسم تشییع «قائد شهید» اعزام ۱۲ هزار کهگیلویه و بویراحمدی برای شرکت در مراسم بدرقه امام شهید لبیک یاسوجی ها به شعار«باید برخاست»؛لرها راهی مراسم بدرقه آقای شهید برچسبها شهرداری تهران تشییع رهبر شهید انقلاب کهگیلویه و بویراحمد
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