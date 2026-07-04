اعزام ۱۲ هزار کهگیلویه و بویراحمدی برای شرکت در مراسم بدرقه امام شهید

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی صبح شنبه در مراسم اعزام کاروان کهگیلویه و بویراحمد به تهران برای شرکت در مراسم بدرقه، با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش، از برگزارکنندگان این مراسم قدردانی کرد.

وی با اشاره به جایگاه رهبر شهید، اظهار کرد: امروز نه تنها مردم ایران و مسلمانان، بلکه بسیاری از مردم جهان داغدار فقدان این شخصیت بزرگ هستند؛ شخصیتی که در طول سال‌های رهبری خود، انقلاب اسلامی را از مسیرهای دشوار و توطئه‌های دشمنان با اقتدار و صلابت عبور داد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: پیش‌بینی می‌شود در مراسم تشییع که روز دوشنبه در تهران برگزار می‌شود، جمعیتی میلیونی حضور داشته باشند و این رویداد از بزرگ‌ترین اجتماعات مردمی خواهد بود.

رحمانی با قدردانی از حضور مردم استان در برنامه‌های مختلف طی ماه‌های گذشته، گفت: مردم ولایت‌مدار کهگیلویه و بویراحمد همواره وفاداری خود را به آرمان‌های انقلاب اسلامی، شهدا و رهبری نشان داده‌اند و در همه صحنه‌ها حضوری پررنگ داشته‌اند.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای اعزام زائران، تصریح کرد: با توجه به شرایط خاص و ضرورت تأمین امنیت و مدیریت مناسب جمعیت، امکان ثبت‌نام و اعزام بیش از ۱۲ هزار نفر فراهم نشد و از مردم استان که متقاضی حضور بودند اما امکان ثبت‌نام برای آنان فراهم نشد، عذرخواهی می‌کنیم.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: بخشی از نیروهای اعزامی نیز برای پشتیبانی و ارائه خدمات در مسیر و محل برگزاری مراسم سازماندهی شده‌اند و همچنین با توجه به قرار گرفتن استان در مسیر تردد زائران استان‌های جنوبی، غربی و برخی کشورهای همسایه، موکب‌هایی در نقاط مختلف استان برای خدمت‌رسانی پیش‌بینی شده است.

رحمانی از تلاش اعضای ستاد برگزاری، دستگاه‌های اجرایی، نیروهای انتظامی، امنیتی و اعضای شورای تأمین استان قدردانی کرد و گفت: همه دستگاه‌ها با همدلی، انسجام و استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود برای برگزاری هرچه بهتر این مراسم پای کار هستند.

وی ابراز امیدواری کرد که برنامه‌های پیش‌بینی‌شده با امنیت و نظم کامل برگزار شود و زائران نیز سفری ایمن و همراه با سلامت داشته باشند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در پایان با آرزوی توفیق برای همه خدمتگزاران و زائران، بر حفظ وحدت، همدلی و انسجام ملی تأکید کرد.