استاندار بوشهر: حمایت از تولید و تشدید نظارت اولویت تنظیم بازار است

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست کارگروه تنظیم بازار استان با گرامیداشت یاد و نام شهدای معزز بویژه رهبر شهید، اظهار کرد: این روزها مردم قدرشناس ایران، علی رغم تهدیدهای دشمنان، در آیین وداع و مراسم تشییع رهبر شهید خود، حضوری باشکوه دارند و بدیهی است که بیش از همیشه، ایران عزیز به همدلی، آرامش، وحدت، همبستگی و وفاق ملی که همواره مورد تاکید آن فرزانه بود، نیازمند است.

استاندار بوشهر افزود: دشمنان این مرز و بوم، سال‌هاست چشم به گسستن رشته انسجام این ملت دوخته‌اند؛ غافل از آنکه ملت ایران، در مکتب عاشورا آموخته است که از دل هر مصیبت، حماسه‌ای تازه می‌آفریند و از هر وداع، پیمانی دوباره برای ادامه راه می‌سازد و برای اعتلای کشور خود عزمی راسخ دارند.

زارع در ادامه گفت: اقشار مختلف مردم از جمله، اصناف، بازرگانان و بازاریان استان همچون سایر استان های کشور، ضمن شرکت در مراسم، همکاری خوبی برای پشتیبانی در برگزاری مراسم تشییع و ترحیم رهبر شهید داشته‌اند که قابل تقدیر است.

استاندار بوشهر تصریح کرد: اگر چه اکثریت کسبه، بازاریان و اصناف، منصف هستند ولیکن تعداد معدودی هم در رعایت انصاف دقت لازم ندارند و لذا نظارت مستمر بر بازار، باید مورد توجه ناظران باشد.

زارع یادآور شد: هماهنگی بین بخشی برای بهبود وضعیت بازار اهمیت زیادی دارد و دستگاه‌های ذیربط باید هم‌افزایی لازم را داشته باشند.

وی ابراز کرد: تقویت تولید و حمایت از تولیدکنندگان در استان مورد تاکید قرار دارد و هر میزان که ظرفیت تولید بالاتر برود، قطعا بر اشتغال جوانان نیز تاثیرگذار و به عنوان مولفه ای مهم در تنظیم قیمت ها نیز موثر است.