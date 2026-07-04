به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، اورزولا فوندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا، گسترش شهرکسازیهای رژیم صهیونیستی در کرانه باختری را «کاملاً غیرقابل قبول» توصیف کرد و هشدار داد که ادامه این روند، چشمانداز تحقق راهکار دو دولتی را بیش از پیش تضعیف میکند.
وی در نشست خبری مشترک با نخستوزیر ایرلند در شهر کورک، با اشاره به تشدید اوضاع در سرزمینهای اشغالی، گفت وضعیت میدانی بهطور مستمر در حال وخیمتر شدن است و خشونتهای همراه با توسعه شهرکها، روند دستیابی به صلح پایدار را با خطر جدی مواجه کرده است.
رئیس کمیسیون اروپا همچنین از پیشنهاد این نهاد برای تعلیق امتیازات تجاری رژیم صهیونیستی ذیل توافق همکاری با اتحادیه اروپا خبر داد و گفت این اقدام در صورت تصویب، آثار اقتصادی قابل توجهی برای اسرائیل به همراه خواهد داشت.
وی افزود این پیشنهاد حدود ۱۰ ماه پیش به کشورهای عضو ارائه شده و اکنون تصمیمگیری درباره آن بر عهده اعضای اتحادیه اروپا است.
فوندرلاین همچنین یادآور شد که اتحادیه اروپا ماه گذشته تحریمهایی را علیه شماری از شهرکنشینان افراطی صهیونیست تصویب کرده است.
وی در ادامه از مطرح شدن پیشنهاد اعمال تحریم علیه ایتامار بنگویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، از سوی برخی کشورهای عضو خبر داد، اما تصریح کرد که تاکنون اجماع لازم برای تصویب این اقدام در اتحادیه اروپا حاصل نشده است.
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