اعزام ۴۵ کاروان مردمی از اردبیل به آیین تشییع رهبر شهید امت در تهران

به گرارش خبرگزاری مهر فرزاد قلندری،در آیین بدرقه کاروانهای اعزامی به مراسم تشییع رهبر شهید امت که با حضور جمعی از مدیران استانی و فرماندهان نظامی و انتظامی در امامزاده سیدصدرالدین(ع) برگزار شد، ضمن گرامیداشت یادوخاطره رهبر شهید امت از اجرای برنامه های مختلف در شهرستان خبرداد.
وی با اشاره به اشتیاق وصفناپذیر مردم شهیدپرور و ولایتمدار این شهرستان برای حضور در مراسم تهران، افزود: مردم شریف اردبیل همواره در صحنههای حساس انقلاب اسلامی، پیشتاز و وفادار بودهاند و امروز نیز با اعزام ۴۵ کاروان بزرگ از اقشار مختلف مردم، ارادت و دلبستگی خود را به آرمانهای نظام و رهبر شهید امت به منصه ظهور گذاشتهاند.
فرماندار اردبیل گفت: حضور گسترده مردم در این کاروانها، پیامی روشن از وحدت و همدلی مردم اردبیل در پاسداشت مقام شهدای والامقام است و تمامی هماهنگیهای لازم جهت اعزام ایمن و باشکوه این کاروانها باهمکاری استانداری ،سپاه حضرت عباس(ع) استان و مجموعه انتظامی ودستگاه های مربوطه صورت گرفته است تا شاهد حضوری حماسی و تأثیرگذار از سوی مردم دیار دارالارشاد باشیم.
وی در ادامه با اشاره به ویژهبرنامههای تدارک دیده شده در سطح شهرستان اردبیل همزمان با آیین تشییع در تهران، خاطرنشان کرد: «علاوه بر کاروانهای اعزامی به پایتخت، برنامههای متنوع فرهنگی و آیینی در سطح شهرستان پیشبینی شده است که شاخصترین آنها، مراسم پیادهروی گرامیداشت رهبر شهید امت است.
فرماندار اردبیل در تشریح جزئیات این مراسم گفت: این آیین باشکوه در روز دوشنبه، همزمان با مراسم تشییع در تهران، از مسیر پیادهراه عالیقاپو به سمت امامزاده سیدصدرالدین(ع) برگزار خواهد شد. از تمامی مردم بصیر و همیشه در صحنه اردبیل دعوت میکنم تا با حضور پرشور خود در این مراسم، ضمن تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب، بار دیگر وحدت، همبستگی و انسجام ملی خود را به نمایش بگذارند.
قلندری ضمن قدردانی از تمامی دستگاههای اجرایی، نظامی و انتظامی که در تمهید مقدمات این حضور حماسی تلاش کردهاند، تصریح کرد: امیدواریم این حضور پرشکوه، تسلیبخش قلوب داغدار ملت ایران باشد و بار دیگر مهر تأییدی بر بصیرت و ولایتمداری مردم اردبیل بزند.
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