به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی فوتبال فرانسه و پاراگوئه از ساعت ۰۰:۳۰ دقیقه بامداد امروز یکشنبه (۱۴ تیر) به قضاوت داور ازبکستانی در ورزشگاه «لینکلن فایننشال فیلد» فیلادلفیا برگزار شد که در پایان خروس های اروپایی یک بر صفر به برتری رسیدند و راهی مرحله یک چهار نهایی شدند. کیلیان امباپه(۷۰ - پنالتی) برای فرانسه گل زد.

فرانسه طبق پیش بینی ها عمل کرد

دیدار دو تیم در شرایطی آغاز شد که طبق پیش بینی ها شاگردان دشام بازی را هجومی آغاز کردند و در ۲۰ دقیقه ابتدایی به حریف اجازه ندادند از نیمه زمین خودش خارج شود. با این حال این برتری منجر به ایجاد موقعیت خطرناکی روی دروازه پاراگوئه نشد و صرفا توپ در طول و عرض زمین به گردش درآمد اما مدافعان پرتعداد حریف اجازه موقعیت سازی را نمی دادند

خروج پاراگوئه از لاک دفاعی

با وجود این که فرانسه همچنان فشارش روی دروازه حریف را حفظ کرده بود اما حریف آمریکای جنوبی که به نظر می رسد با برنامه گل نخوردن در دقایق ابتدایی وارد زمین شده بود، در اواسط نیمه دوم از لاک دفاعی خارج شد و چند حمل توپ به زمین فرانسه داشت اما نتوانست موقعیت خطرناکی را روی دروازه خروس ها ایجادد کند.

درگیری بازیکنان به خاطر امباپه

در دقیقه ۳۵ در شرایطی که امباپه قصد داشت به سمت دروازه حریف حمل توپ کند با خطای بازیکن پاراگوئه مواجه شد که همین خطا باعث عصبانیت کاپیتان تیم ملی فرانسه شد و واکنش تندی به بازیکن حریف داشت. با شدت گرفتن درگیری سایر بازیکنان هم به ماجرا اضافه شدند و برای ثانیه هایی این درگیری ادامه داشت اما با دخالت تیم داوری اوضاع آرام شد و بازی ادامه پیدا کرد.

قفل بر دروازه پاراگوئه

راه راه پوشان آمریکای جنوبی که به نظر می رسید برای به تساوی کشاندن بازی و بردن آن به ضربات پنالتی وارد زمین شده بودند تا شانس صعودشان را افزایش دهند، در نیمه دوم هم همان روند نیمه اول را طی کردند و با دفاع چند لایه به آبی پوشان فرانسه اجازه ندادند به دروازه نزدیک شوند.

پنالتی و گل برای فرانسه

با این حال در دقیقه ۶۵ این دیدار شلوغی محوطه جریمه کار دست پاراگوئه داد و در شرایطی که دوئه قصد حمل توپ به سمت دروازه را داشت با خطای مدافع حریف سرنگون شد و پس از بازبینی پنالتی رو او تایید شد تا در دقیقه ۷۰ کیلیان امباپه این ضربه را به گل برتری تیم اروپایی تبدیل کند.

بازی محتاطانه برای عبور از حریف سخت

تیم ملی فرانسه پس از گلی که از روی نقطه پنالتی وارد دروازه پاراگوئه سختکوش کرد، به دنبال حفظ همین برتری برای گرفتن مجوز صعود به مرحله بعد بود. هر چند امباپه بازهم می توانست دروازه حریف را باز کند اما فرانسوی ها تلاش کردند با حفظ همین یک گل به برتری برسند و راهی مرحله یک چهارم نهایی شوند که به خواسته شان رسیدند و دومین تیم صعودکننده پس از مراکش شدند.