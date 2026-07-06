تبعات شکست برابر اسپانیا؛ سرمربی تیم ملی فوتبال پرتغال استعفا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی فوتبال اسپانیا و پرتغال در مرحله یک هشتم نهایی بیست و سومین دوره رقابت های جام جهانی از ساعت ۲۲:۳۰ دقیقه روز دوشنبه به قضاوت آنتونی تیلور در ورزشگاه «اتی‌ اند تی» دالاس برگزار شد که طی آن ماتادورها موفق شدند یک بر صفر حریف را شکست دهند و به مرحله بعد صعود کنند. میکل مرینو(۹۰) برای اسپانیا گل زد.

روبرتو مارتینز سرمربی تیم ملی فوتبال پرتغال در نشست خبری پس از این دیدار استعفایش از سرمربیگری تیم ملی را اعلام کرد و گفت: این آخرین مسابقه من با تیم ملی است. از مردم سپاسگزارم و خاطره ای را با خود خواهم برد که تا پایان عمر با من خواهد ماند.