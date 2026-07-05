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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۶:۲۶

آیت‌الله سبحانی بر پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اقامۀ نماز می‌کنند

آیت‌الله سبحانی بر پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اقامۀ نماز می‌کنند

طبق اعلام مجری دومین روز وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب و خانواده ایشان، نماز میت توسط آیت‌الله جعفر سبحانی خوانده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام مجری دومین روز وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب و خانواده ایشان نماز میت توسط آیت الله جعفر سبحانی خوانده می‌شود.

نماز میت امروز به دلیل اهمیت آن سه بار به ترتیب بر پیکر آقای شهید انقلاب، نماز دوم بر شهیده سیده بشری حسینی خامنه‌ای، شهید مصباح الهدی باقری و شهیده زهرا حدادعادل و نماز سوم بر پیکر زهرا محمدی گلپایگانی نوه ایشان خوانده می شود.

بنا بر اعلام ستاد وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی، نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی رأس ساعت ۸ صبح امروز اقامه خواهد شد.

کد مطلب 6879626
روح اله صابرزاده

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