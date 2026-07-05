به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی صبح یکشنبه در نشست کمیتههای منتخب ستاد بدرقه «آقای شهید ایران» در محل فرمانداری گرمسار از آمادگی کامل این شهرستان گرمسار برای اعزام زائران به مراسم تشییع پیکر مطهر «آقای شهید ایران» خبر داد و افزود: هماهنگیهای لازم میان دستگاههای اجرایی، خدماتی و امدادی شهرستان انجام شده است.
وی اظهار کرد: تمامی ظرفیتهای حملونقل ریلی و جادهای برای اعزام هرچه منظمتر و ایمنتر زائران به تهران پیشبینی شده و دستگاههای مسئول در آمادهباش کامل قرار دارند.
فرماندار گرمسار با تأکید بر اولویت استفاده از ناوگان ریلی برای تسهیل تردد زائران یادآور شد: با توجه به ظرفیت مناسب حملونقل ریلی، ثبتنام و هماهنگی اعزام متقاضیان از طریق مساجد، پایگاههای مقاومت بسیج و ایستگاه راهآهن در حال انجام است تا زائران با سهولت و امنیت بیشتری در این مراسم حضور یابند.
همتی همچنین از آمادگی شهرستان برای اسکان و پذیرایی از زائران و عزادارانی که از محور گرمسار تردد میکنند خبر داد و افزود: تمامی امکانات و ظرفیتهای اقامتی و خدماتی شهرستان برای ارائه خدمات شایسته به زائران پیشبینی شده و هماهنگی لازم میان دستگاههای اجرایی برقرار است.
وی با تأکید بر ضرورت همافزایی دستگاهها در اجرای این مأموریت خاطرنشان کرد: با مشارکت همه نهادهای اجرایی، امدادی، انتظامی و مردمی، می کوشیم زمینه حضور گسترده و باشکوه مردم شهرستان گرمسار در مراسم بدرقه و تشییع «آقای شهید ایران» فراهم شود.
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