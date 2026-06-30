به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نقی حیدری صبح سه‌شنبه در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی استان با اشاره به وقوع یک حادثه رانندگی در بلوار ساحلی بندرعباس، اظهار کرد: راننده یک دستگاه خودرو که هنگام رانندگی با تلفن همراه مشغول مکالمه بود، به دلیل بی‌توجهی به جلو با یک عابر پیاده برخورد کرد.

وی با بیان اینکه این حادثه نمونه‌ای از پیامدهای حواس‌پرتی رانندگان است، افزود: بسیاری از تصادفات تنها در یک لحظه غفلت رخ می‌دهد و استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی تمرکز راننده را از مسیر منحرف کرده و احتمال وقوع حوادث را به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد.

رئیس پلیس راهور هرمزگان با اشاره به وضعیت ترافیکی استان، تصریح کرد: در حال حاضر تردد در معابر درون‌شهری و برون‌شهری هرمزگان روان است و گره ترافیکی خاصی وجود ندارد، اما خلوت بودن معابر به ویژه در ساعات ابتدایی روز نباید رانندگان را به افزایش سرعت ترغیب کند.

حیدری با تأکید بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، گفت: برابر ماده ۱۸۰ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی استفاده از تلفن همراه، خوردن و آشامیدن و استعمال دخانیات در حین رانندگی ممنوع است و رانندگان باید از هر اقدامی که موجب کاهش تمرکز آنان می‌شود، خودداری کنند.

وی خاطرنشان کرد: رانندگان به‌ ویژه در ساعات طلوع و غروب آفتاب که احتمال حضور و تردد عابران پیاده بیشتر است، باید با سرعت مطمئنه حرکت کرده و توجه کامل به جلو و اطراف مسیر داشته باشند تا از وقوع حوادث مشابه جلوگیری شود.

رئیس پلیس راهور هرمزگان در ادامه با اشاره به اهمیت سلامت فنی خودروها، اظهار کرد: تمامی خودروهای مشمول باید نسبت به اخذ معاینه فنی اقدام کنند و پیش از تردد نیز وضعیت ترمز، لاستیک، چراغ‌ها، برف‌پاک‌کن و سایر بخش‌های فنی خودرو را بررسی و در صورت وجود هرگونه نقص نسبت به رفع آن اقدام کنند.

حیدری افزود: مأموران پلیس راهور به صورت مستمر وضعیت معاینه فنی خودروها را کنترل می‌کنند و خودروهای فاقد معاینه فنی یا دارای نقص فنی برابر قانون اعمال مقررات خواهند شد و در صورت وجود نقص فنی خطرناک از ادامه تردد آنها جلوگیری شده و خودرو به تعمیرگاه یا پارکینگ منتقل خواهد شد.

وی در پایان از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه، توجه کامل به جلو، پرهیز از استفاده از تلفن همراه و اطمینان از سلامت فنی خودرو در کاهش تصادفات و حفظ جان عابران پیاده و دیگر کاربران ترافیک مشارکت کنند.