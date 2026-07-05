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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۵

بدرقه عزاداران زنجانی برای حضور در آئین و تشییع رهبر شهید

بدرقه عزاداران زنجانی برای حضور در آئین و تشییع رهبر شهید

زنجان- صبح امروز (یکشنبه) عزاداران زنجانی برای حضور در آئین و تشییع رهبر شهید به تهران اعزام شدند.

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کد مطلب 6879738

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