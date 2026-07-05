https://mehrnews.com/x3cvnQ ۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۵ کد مطلب 6879738 استانها زنجان استانها زنجان ۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۵ بدرقه عزاداران زنجانی برای حضور در آئین و تشییع رهبر شهید زنجان- صبح امروز (یکشنبه) عزاداران زنجانی برای حضور در آئین و تشییع رهبر شهید به تهران اعزام شدند. دریافت 58 MB کد مطلب 6879738 کپی شد مطالب مرتبط برپایی رواق «آقای شهید ایران» در میدان امام خمینی(ره) همدان اعزام ۵۳ هزار نفر از قزوین به مراسم تشییع رهبر شهید دعوت بانوان گلستان به حضوری حماسی در مراسم وداع با «پدر امت» برچسبها آقای شهید ایران شهید زنجان تشییع رهبر شهید انقلاب
نظر شما