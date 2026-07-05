اعزام ۵۳ هزار نفر از قزوین به مراسم تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رستمعلی رفیعی آتانی در سومین اطلاعیه این ستاد اظهار کرد: مردم استان قزوین همچون روز نخست، حضوری گسترده و پرشور در مراسم تشییع رهبر شهید داشتند و در دومین روز، ۳۲ هزار و ۳۱۴ نفر از نقاط مختلف استان به محل برگزاری مراسم اعزام شدند.
وی با بیان اینکه برای تسهیل حضور مردم، تمامی ظرفیتهای حملونقل استان به کار گرفته شد، افزود: در این اعزامها ۲۳۰ دستگاه اتوبوس، ۸۴ دستگاه مینیبوس، چهار هزار و ۶۰۰ دستگاه خودروی شخصی و همچنین ظرفیت حملونقل ریلی مورد استفاده قرار گرفت.
سخنگوی ستاد برگزاری مراسمهای ویژه وداع و تشییع رهبر شهید در استان قزوین ادامه داد: بر اساس آمار ثبت شده، ۹ هزار و ۹۳۱ نفر با ۲۳۰ دستگاه اتوبوس، یک هزار و ۶۰۳ نفر با ۸۴ دستگاه مینیبوس، ۲۰ هزار و ۳۰ نفر با چهار هزار و ۶۰۰ دستگاه خودروی شخصی و ۷۵۰ نفر نیز از طریق قطار به مراسم اعزام شدند که مجموع اعزامهای روز دوم را به ۳۲ هزار و ۳۱۴ نفر رساند.
رفیعی آتانی با قدردانی از مشارکت مردم و همکاری دستگاههای اجرایی، خدماتی و نیروهای مردمی در ساماندهی اعزامها، اظهار کرد: حضور گسترده مردم استان قزوین بار دیگر پیوند عمیق ملت با آرمانهای انقلاب اسلامی، فرهنگ ایثار و شهادت و وفاداری به مسیر شهدا را به نمایش گذاشت.
وی با اشاره به مجموع اعزامهای انجام شده طی دو روز برگزاری مراسم خاطرنشان کرد: در روز نخست ۲۱ هزار و ۶۳ نفر و در روز دوم ۳۲ هزار و ۳۱۴ نفر از مردم استان قزوین در این مراسم حضور یافتند که مجموع اعزامها به ۵۳ هزار و ۳۷۷ نفر رسیده است.
فرمانده سپاه صاحبالامر(عج) استان قزوین این استقبال را نشانه حضور پرشور مردم استان در این رویداد بزرگ و تاریخی دانست و گفت: با برداشته شدن محدودیتهای پیشین، از ساعت ۲۲ امشب نیز اعزام زائران از گلزار شهدای قزوین، مهدیه قزوین و حوزههای مقاومت بسیج با تمام ظرفیت ادامه خواهد داشت تا علاقهمندان بتوانند در مراسم تشییع رهبر شهید حضور یابند.
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