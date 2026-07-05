برپایی رواق «آقای شهید ایران» در میدان امام خمینی(ره) همدان

حجت‌الاسلام و المسلمین علی‌اصغر گرجی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌های ستاد وداع، تشییع و تدفین امام شهید در همدان اظهار کرد: بیش از دو هفته است که عزیزان ما در کمیته‌های مختلف این ستاد مشغول فعالیت هستند و ۱۳ کمیته برای برگزاری این برنامه‌ها تشکیل شده و یکی از این کمیته‌ها، کمیته مراسمات است که برای آن، برنامه‌های بسیار خوبی پیش‌بینی شده و بخشی از آن‌ها در حال اجرا است.

وی افزود: اولین برنامه‌ای که برای این ایام در نظر گرفته شده، مراسم عزاداری و عرض ارادت شبانه است که در طول این یک هفته، از نماز مغرب و عشاء در میدان امام خمینی پس از اقامه نماز جماعت با حضور سخنرانان و مداحان کشوری و استانی برگزار می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان با اشاره به برنامه‌های فرهنگی این ایام تصریح کرد: برنامه دوم در همدان در طول یک هفته، رواق «آقای شهید ایران» است که در مرکز میدان امام راه‌اندازی شده و از ساعت ۹ صبح تا ۱۳ و همچنین از ساعت ۱۵ تا ۲۰ شب پذیرای عموم مردم عزیز است.

وی ادامه داد: در رواق آقای شهید ایران برنامه‌های متنوع فرهنگی از جمله روایت‌گری، چهارپایه‌خوانی، مداحی، قرائت زیارت عاشورا، تلاوت‌های مجلسی و دیگر برنامه‌های معنوی برگزار می‌شود و مراسم وداع و تشییع امام شهید به‌صورت مستقیم برای حاضران در این رواق پخش خواهد شد.

حجت الاسلام گرجی ادامه داد: روز دوشنبه از ساعت ۱۰ صبح، تجمعی در میدان امامزاده عبدالله خواهیم داشت که همزمان با مراسم تشییع تهران است و در روز چهارشنبه ساعت ۵ بعدازظهر، از میدان پژوهش کاروان موتوری حرکت خواهد کرد و مسیر کاروان امام شهید در سال ۸۳ که به همدان تشریف آوردند، گلباران می‌شود.

وی عنوان کرد: مراسم اصلی و محوری در همدان برای تشییع و تدفین امام شهید، روز پنجشنبه همزمان با مراسم مشهد مقدس از ساعت ۱۸ در میدان امام خمینی(ره) و با تجمع عظیم مردم عزادار برگزار خواهد شد. اگر پیکر مطهر در همان روز به خاک سپرده شود، مراسم شام غریبان و اقامه نماز لیلةالدفن نیز به صورت دسته‌جمعی در میدان امام خمینی برای امام شهید برگزار می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان با تاکید بر مردمی‌بودن این برنامه‌ها گفت: تمام این مراسم‌ها مردم‌پایه هستند و با حضور مردم شکل می‌گیرند و هیئت‌های مذهبی، موسسات قرآنی، مساجد و همه نهادها و تشکل‌های مردمی در این برنامه‌ها حضور خواهند داشت و از همه مردم عزیز دعوت می‌کنم تا با حضور باشکوه خود در این مراسم‌ها، ما را در برگزاری شایسته آن‌ها در شأن امام شهید یاری کنند.

وی درباره حضور شخصیت‌های کشوری نیز بیان کرد: در مراسم‌های همدان از مداحان و سخنرانان کشوری دعوت کرده‌ایم که در این مراسم‌ها حضور پیدا کنند و برای مردم عزیز ما سخنرانی و ذکر مصیبت داشته باشند.

حجت الاسلام گرجی درباره مواکب نیز گفت: مواکبی برای پذیرایی از زائرانی که از استان‌های همجوار از همدان عبور می‌کنند و برای آنها اسکان، پذیرایی و محل استراحت پیش‌بینی شده و این مواکب در مسیر تردد استان‌های کرمانشاه، کردستان و ایلام و همچنین برای زائران عراقی فعال خواهند بود و در سطح شهر هم مواکبی برای پذیرایی از مردم عزادار پیش‌بینی شده است.

وی افزود: تعداد مواکب در نظر گرفته‌شده برای پذیرایی از زائران استان‌های همجوار بیش از ۲۰ موکب و در شهرستان همدان نیز ۷ موکب پیش‌بینی شده و برای پذیرایی از مردم عزادار در داخل شهرها بیش از ۱۰۰ موکب آماده شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان با اشاره به برنامه شهرستان‌ها نیز بیان کرد: برنامه شهرستان‌ها هم زیرمجموعه همین برنامه‌ها است و همه این مراسم‌ها در تمام شهرستان‌های استان همدان برگزار خواهد شد.