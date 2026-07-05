دعوت بانوان گلستان به حضوری حماسی در مراسم وداع با «پدر امت»

سیده زهرا حسینی جبلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با دعوت از بانوان استان گلستان برای حضور گسترده و خانوادگی در مراسم وداع با «پدر امت»، اظهار کرد: بانوان همیشه در صحنه ایران اسلامی با حضور پرشور خود، شکوه این مراسم را دوچندان کرده و برگ زرین دیگری در تاریخ انقلاب اسلامی رقم خواهند زد.

وی افزود: حضور گسترده خانواده‌ها در این آیین، تنها یک مشارکت اجتماعی نیست، بلکه تجدید بیعتی دوباره با رهبر معظم انقلاب اسلامی، به عنوان خلف صالح امام شهید، و اعلام وفاداری به آرمان‌های انقلاب و شهدا است.

حسینی جبلی با بیان اینکه حضور گسترده مردم در این مراسم، خون‌خواهی شهدای مظلوم و قائد شهید را فریاد خواهد زد، گفت: این حضور باشکوه، پاسخی قاطع به دشمنان و نمادی از عزم ملت ایران برای ادامه راه شهدا و ایستادگی در برابر ظلم و جنایت است.

وی اظهار کرد: بانوان با حضور آگاهانه و باشکوه خود، ضمن پاسداشت یاد و راه شهدای مظلوم، پیام ایستادگی، وحدت و مقاومت ملت ایران را به جهانیان مخابره خواهند کرد.

رئیس نهضت بانوان قرآنی استان گلستان اظهار کرد: بانوان با حضور آگاهانه و باشکوه خود، ضمن پاسداشت یاد و راه شهدای مظلوم، پیام ایستادگی، وحدت و مقاومت ملت ایران را به جهانیان مخابره خواهند کرد.

حسینی جبلی تأکید کرد: این حضور حماسی، نماد انسجام ملی و پاسخ قاطع ملت ایران به دشمنان خواهد بود و بار دیگر نشان می‌دهد که مردم، به‌ویژه بانوان، در صحنه‌های سرنوشت‌ساز انقلاب اسلامی همواره پیشگام و اثرگذار هستند.