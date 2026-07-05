روایت اشک از دیار علویان تا پایتخت؛ مازندران در مسیر آخرین بدرقه

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: از عصر جمعه تاکنون جاده‌های منتهی به تهران تنها مسیر عبور خودروها نبودند؛ آنها به راهی برای بدرقه و ادای احترام تبدیل شدند. هزاران نفر از مردم مازندران، از شرق تا غرب استان، با اتوبوس، خودروهای شخصی، موتورسیکلت و حتی در قالب کاروان‌های مردمی، راهی پایتخت شدند تا در آیین وداع و تشییع رهبر شهید حضور یابند؛ حضوری که برای بسیاری از آنان نه یک سفر، بلکه ادای دینی عاطفی و اعتقادی بود.

هنوز چند ساعت از انتشار خبر برگزاری مراسم وداع و تشییع نگذشته بود که نشانه‌های یک حرکت گسترده مردمی در شهرهای مختلف مازندران آشکار شد. در ساری، قائم‌شهر، بابل، آمل، چالوس، رامسر، نوشهر، تنکابن و دیگر شهرهای استان، خانواده‌ها برای عزیمت به تهران آماده شدند؛ برخی با ناوگان عمومی، برخی با خودروهای شخصی و گروهی نیز در قالب کاروان‌های سازمان‌یافته.

در روزهایی که محرم نیز بر فضای کشور سایه انداخته، پرچم‌های سیاه بر سردر خانه‌ها، پارچه‌نوشته‌های عزاداری در معابر و چهره‌های ماتم‌زده مردم، فضای متفاوتی را در دیار علویان رقم زده است. گویی سوگ این روزها با حال و هوای محرم درهم آمیخته و مردم، عزاداری خود را در قالب حضوری گسترده در مراسم تشییع معنا کرده‌اند.

محورهای کندوان، هراز و سوادکوه نیز از عصر جمعه شاهد موجی از تردد خودروهایی بودند که مقصد مشترک آنها تهران بود. خانواده‌هایی که ساعت‌ها در مسیر ماندند، اما هیچ‌کدام از سختی راه سخنی نگفتند؛ مقصد برای آنان مهم‌تر از مسیر بود.

تحمل در خانه ماندن نداریم

حسینی یکی از شهروندان ساروی که همراه اعضای خانواده با خودروی شخصی راهی تهران شده است، به خبرنگار مهر می‌گوید: در خانه ماندن دیگر برایمان ممکن نبود. احساس کردیم باید خودمان را به مراسم برسانیم و در این وداع تاریخی حضور داشته باشیم.

او ادامه می‌دهد: هنوز باورمان نمی‌شود که چنین روزی فرا رسیده است. آمده‌ایم تا آخرین ادای احترام را انجام دهیم و در کنار دیگر مردم ایران، در این مراسم حضور داشته باشیم.

در غرب مازندران نیز حال و هوایی مشابه جریان دارد. یکی از شهروندان رامسری می‌گوید: از چند روز گذشته بسیاری از مردم شهر برای حضور در مراسم آماده شده‌اند. فضای جاده‌ها، کاروان‌ها و حرکت مردم، یادآور سفرهای بزرگ مردمی است؛ همه با یک مقصد و یک هدف راهی تهران شده‌اند.

کمالی می‌افزاید: خیلی‌ها احساس کردند باید در این مراسم حضور داشته باشند و این حضور را نوعی قدردانی از سال‌ها خدمت و فداکاری می‌دانند.

اعزام کاروان موتورسواران

در کنار خانواده‌ها، گروه‌های مردمی و بسیجی نیز از شهرهای مختلف استان راهی تهران شدند. در قائم‌شهر، کاروان ۲۰ نفره موتورسواران بسیجی با شعار «میثاق با ولایت» حرکت خود را آغاز کردند؛ کاروانی که از همان لحظه آغاز، مورد بدرقه مردم قرار گرفت و تصاویر آن در فضای مجازی بازتاب گسترده‌ای داشت.

در چالوس نیز برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای اعزام مردم انجام شد. بر اساس اعلام فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه این شهرستان، بیش از هزار و ۵۰۰ نفر از مردم چالوس با استفاده از ۱۲ دستگاه اتوبوس، سه دستگاه میدل‌باس و بیش از ۱۳۰ خودروی شخصی راهی تهران شدند.

اعزام گسترده مردم ولایتمدار چالوس به تهران

سرهنگ پاسدار رحیم خواجه حسینی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه چالوس اظهار کرد: شهرستان چالوس با مشارکت گسترده اقشار مختلف مردم، آماده اعزام بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ نفر برای شرکت در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهیدمان در تهران است.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای این اعزام افزود: در این راستا، ۱۲ دستگاه اتوبوس و ۳ دستگاه میدل‌باس شامگاه یکشنبه ۱۴ تیرماه، زائران و شرکت‌کنندگان را به تهران منتقل خواهند کرد. همچنین بیش از ۱۳۰ دستگاه خودروی شخصی نیز به‌صورت خودجوش و مردمی برای حضور در این مراسم تاریخی اعلام آمادگی کرده‌اند که نشان‌دهنده عشق، ارادت و روحیه انقلابی مردم ولایتمدار شهرستان چالوس است.

فرمانده سپاه چالوس در ادامه با اشاره به اقدامات پشتیبانی و خدمات‌رسانی بسیج خاطرنشان کرد: دو روز پیش از برگزاری مراسم، یک تیم ۲۵ نفره از گروه جهادی بسیج سازندگی سپاه شهرستان به تهران اعزام شد تا در برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم مشارکت داشته باشد.

وی همچنین از استقرار موکب‌های خدمت‌رسان خبر داد و گفت: یک موکب به همت بسیج اداری و کارگری در میدان آزادی، زیر پل جناح، مستقر شده است و علاوه بر آن، چهار موکب بین‌راهی در محور کندوان و منطقه سیاه‌بیشه آماده ارائه خدمات به زائران و مردم عزیز هستند.

سرهنگ خواجه حسینی در پایان، حضور گسترده مردم در این مراسم را جلوه‌ای از همبستگی، وفاداری و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی دانست و بر آمادگی کامل مجموعه سپاه و بسیج شهرستان برای خدمت‌رسانی به مردم تأکید کرد.

در رامسر نیز مسئولان محلی، حضور گسترده مردم را نشانه‌ای از انسجام و همبستگی اجتماعی توصیف کردند. سرهنگ مسعود رضایی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان رامسر، در حاشیه مراسم، حضور پرشور مردم را جلوه‌ای از وحدت و همدلی دانست و بر نقش این حضور در نمایش انسجام ملی تأکید کرد.

آنچه در این میان بیش از هر چیز به چشم می‌آید، حضور پررنگ خانواده‌هاست. بسیاری از شرکت‌کنندگان، این سفر را به صورت خانوادگی انجام داده‌اند؛ پدر و مادرها همراه فرزندان، سالمندان در کنار جوانان و نسل‌های مختلف در کنار یکدیگر، تصویری متفاوت از مشارکت اجتماعی را به نمایش گذاشته‌اند.

در جای‌جای مسیرهای منتهی به تهران نیز موکب‌های مردمی، ایستگاه‌های صلواتی و گروه‌های داوطلب با توزیع آب، غذا و خدمات رفاهی از مسافران پذیرایی می‌کنند؛ صحنه‌هایی که نشان می‌دهد این حرکت تنها محدود به مقصد نیست و در طول مسیر نیز جلوه‌هایی از همراهی و مشارکت مردمی دیده می‌شود.

کاروان‌های اعزامی از مازندران تنها بخشی از جمعیت حاضر در این مراسم هستند، اما گستردگی حضور آنان نشان می‌دهد دیار علویان، همچون بسیاری از مقاطع مهم تاریخ انقلاب، این بار نیز حضوری پررنگ در یک رویداد ملی داشته است.

اکنون جاده‌های شمال دیگر فقط مسیر اتصال مازندران به تهران نیستند؛ آنها روایتگر سفر هزاران انسانی هستند که با انگیزه‌های شخصی، اعتقادی و عاطفی راهی پایتخت شده‌اند تا در مراسمی که آن را بخشی از تاریخ معاصر ایران می‌دانند، حضور یابند.

از کندوان و هراز تا سوادکوه، از ساری تا رامسر و از چالوس تا قائم‌شهر، مقصد همه یکی است؛ تهران، جایی که مردم مازندران نیز همچون دیگر هموطنان، آخرین بدرقه خود را در کنار جمعیتی گسترده برگزار می‌کنند؛ حضوری که برای بسیاری از آنان، بیش از یک سفر، روایت دلتنگی، وفاداری و همراهی با لحظه‌ای ماندگار در حافظه جمعی کشور است.