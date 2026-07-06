اعزام ۴۵۰۰ زائر از چالوس و نوشهر برای مراسم تشییع امام شهید

سرهنگ عابدین داغمه چی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان نوشهر در گفت وگو با خبرنگار مهر از اعزام بیش از سه هزار نفر از مردم این شهرستان به تهران برای حضور در مراسم وداع و تشییع آقای شهید ایران خبر داد.

سرهنگ داغمه‌چی گفت: زائران نوشهری با ۲۳ دستگاه اتوبوس و بیش از ۴۰۰ دستگاه خودروی شخصی برای شرکت در مراسم تشییع و آیین‌های مرتبط امام شهید راهی تهران شدند..

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه چالوس نیز گفت: بیش از هزار و ۵۰۰ نفر از مردم این شهرستان با هدف حضور در مراسم تشییع قائد شهید امت اسلامی در قالب کاروانی منسجم به تهران اعزام شدند.

سرهنگ خواجه حسینی افزود: این کاروان با استفاده از ۱۲ دستگاه اتوبوس، سه دستگاه میدل‌باس و بیش از ۱۳۰ دستگاه خودروی شخصی به سمت تهران حرکت کرد.

وی همچنین از استقرار گروه‌های جهادی و موکب‌های خدمت‌رسان در محور کندوان و نقاط تعیین‌شده در تهران خبر داد و اظهار کرد: این تیم‌ها با هدف ارائه خدمات و پشتیبانی از زائران در طول مسیر و محل برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید مستقر شده‌اند.