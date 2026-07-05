خانه مهندس قم میزبان کاروان ۲هزار نفری زائران ملارد در ایام تشییع رهبر

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی گلستانیراد با تسلیت شهادت قائد امت رهبر معظم انقلاب اسلامی اظهار کرد: با توجه به برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید در شهر مقدس قم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم نیز در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی خود و به منظور تسهیل حضور زائران، برنامهریزیهای لازم را برای ارائه خدمات به شرکتکنندگان در این مراسم معنوی انجام داده است.
وی با اشاره به بخشی از اقدامات پیشبینیشده از سوی این سازمان افزود: مجموعه فرهنگی ورزشی خانه مهندس و همچنین سالن سرپوشیده شهید سلیمانی که به عنوان بزرگترین سالن ورزشی استان قم شناخته میشود، برای اسکان زائران اختصاص یافته تا امکان استقرار مناسب میهمانان این مراسم فراهم شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم ادامه داد: بر اساس هماهنگیهای انجامشده و جلسات مشترکی که در این زمینه برگزار شد، مقرر شده است کاروانی متشکل از دو هزار نفر از شهرستان لامرد استان فارس که برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید عازم قم هستند، در این مجموعه اسکان یابند.
وی بیان کرد: این کاروان شامگاه یکشنبه چهاردهم تیرماه وارد شهر مقدس قم خواهد شد و پس از حضور در آیین تشییع پیکر مطهر قائد شهید، این شهر را ترک کرده و به مبدأ بازخواهد گشت.
گلستانیراد گفت: همزمان با حضور این کاروان در مجموعه خانه مهندس، برنامههای فرهنگی نیز برای زائران تدارک دیده شده است تا در کنار خدمات اسکان، فضای فرهنگی و همچنین برنامه عزاداری متناسب با این رویداد نیز فراهم شود.
وی با اشاره به دیگر برنامههای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم افزود: برپایی موکب سیار آب آشامیدنی از دیگر اقدامات پیشبینیشده برای خدمترسانی به زائران مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید است.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس برنامهریزی صورتگرفته و با همکاری مجموعههای همکار، مقرر شده است تا ۱۰ هزار بطری آب آشامیدنی بستهبندی میان زائران و حاضران در مراسم توزیع شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم اظهار کرد: تمامی این اقدامات با هدف تسهیل حضور مردم و ارائه خدمات مناسب به زائرانی انجام میشود که از نقاط مختلف کشور برای شرکت در این مراسم باشکوه راهی قم خواهند شد.
گلستانیراد با اشاره به سوابق خدمترسانی جامعه مهندسی استان قم گفت: جامعه مهندسی در مناسبتهای مختلف ملی و مذهبی همواره در کنار مردم حضور داشته و تلاش کرده است متناسب با ظرفیتهای تخصصی و اجرایی خود در عرصههای مختلف ایفای نقش کند.
وی افزود: برپایی سرای همدلی جامعه مهندسین با مشارکت دستگاههای مرتبط با حوزه صنعت ساختمان، با محوریت بسیج مهندسین و همکاری تعاونیهای مسکن در ایام جنگ تحمیلی سوم، از جمله اقداماتی بود که با مشارکت فعال جامعه مهندسی استان و سازمان نظام مهندسی به اجرا درآمد.
وی ادامه داد: همچنین ارائه خدمات فنی و مهندسی به ساختمانهای مورد اصابت دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی نیز از دیگر اقداماتی بود که طی روزهای جنگ تحمیلی سوم از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در دستور کار قرار گرفت.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم تأکید کرد: جامعه مهندسی استان، همچنان آمادگی دارد در رویدادهای ملی، مذهبی و شرایط مورد نیاز، با بهرهگیری از ظرفیتهای تخصصی و اجرایی خود در مسیر خدمترسانی به مردم نقشآفرینی کند.
گلستانی راد عنوان کرد: اعضای این سازمان که حدود ۶ هزار نفر از مهندسان در رشته های هفتگانه مرتبط با صنعت ساختمان هستند نیز در روز سه شنبه ۱۶ تیرماه در مراسم بدرقه قائد شهید در شهر مقدس قم حضور خواهند یافت و دین خود را به رهبر فقید و شهید انقلاب اسلامی ایران ادا می کنند.
قم- رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم از پیشبینی اسکان دو هزار زائر در مجموعه خانه مهندس، همزمان با مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید در شهر مقدس قم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی گلستانیراد با تسلیت شهادت قائد امت رهبر معظم انقلاب اسلامی اظهار کرد: با توجه به برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید در شهر مقدس قم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم نیز در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی خود و به منظور تسهیل حضور زائران، برنامهریزیهای لازم را برای ارائه خدمات به شرکتکنندگان در این مراسم معنوی انجام داده است.
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