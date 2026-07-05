به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ دوم حسن هداوند، معاون سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در یادداشتی با عنوان «میدان‌دار عاشورایی»، به تحلیل آموخته‌های امام شهید انقلاب به آیندگان پرداخت و بزرگترین سرمایه مای ایران را، برخورداری از جوانان آگاهی دانست که در این راه، قدم بر می‌دارند.

متن این یادداشت به شرح زیر است:

امروز، ایران سوگوار بزرگ‌مردی است که نام و یاد او، سالیان متمادی با استقلال، عزت، حکمت و ایستادگی این سرزمین گره خورده و خواهد خورد. امروز، اشک بر گونه‌های این ملت جاری است؛ اما این اشک، نشانه پایان یک راه نیست، بلکه تجدید عهدی است با آرمان‌هایی که ملتی برای پاسداری از آن‌ها رنج برده، خون داده و نسل‌هایی با ایمان و مجاهدت از آن صیانت کرده‌اند.

آن بزرگ‌مرد ایران‌دوست، به ما آموخت که ایران، سرزمین ایمان، شجاعت، فتوت و حماسه است؛ سرزمینی که با رفتن مردان بزرگ از حرکت باز نمی‌ایستد، زیرا ریشه‌های استوار آن در ایمان الهی، فرهنگ دیرپای ایرانی ـ اسلامی، تاریخ پرافتخار و غیرت مردمان این مرز و بوم تنیده شده است.

او که همه هستی خویش را وقف عزت و سربلندی ایران کرده بود و بارها کشور را از بحران های سهمگین عبور داد، به ما آموخت که عزت این سرزمین نه در تکیه بر قدرت‌های بیگانه، بلکه در توکل بر خداوند متعال، اعتماد به مردم و ایمان به توانایی و اراده فرزندان این سرزمین معنا می‌یابد. او باور داشت ملتی که بر خدا توکل کند و به سرمایه انسانی خود ایمان داشته باشد، هیچ قدرتی قادر به شکستن اراده‌اش نخواهد بود.

امام شهید، در اندیشه و سیره خود، میراث جاودان عاشورا را به زبان زمانه ترجمه کرد. او به ما آموخت که عاشورا تنها رویدادی در تاریخ نیست، بلکه مکتبی زنده برای همه عصرهاست؛ مکتبی که بزرگ‌ترین پیام آن، تن ندادن به زور، نپذیرفتن ذلت و ایستادگی بر مدار حق است. همان‌گونه که حضرت اباعبدالله الحسین(ع) با فریاد جاودانه «هیهات منا الذلة» راه آزادگی را برای همه آزادگان تاریخ گشود، امام شهید نیز عزت، استقلال و مقاومت را اصول تغییرناپذیر حیات یک ملت می‌دانست. او نشان داد که می‌توان در برابر سخت‌ترین فشارها ایستاد، اما کرامت یک ملت را معامله نکرد و می‌توان همه چیز را فدای حقیقت کرد، اما حقیقت را فدای آسایش و مصلحت نکرد.

او به ما آموخت که هر نسلی که خود را رهرو مکتب عاشورا بداند، حتی در دشوارترین شرایط نیز امید را زنده نگاه خواهد داشت و آینده را نه با ترس و انفعال، بلکه با ایمان، مجاهدت، عقلانیت و تلاش خواهد ساخت. این همان میراثی است که از کربلا آغاز شد و در همه نهضت‌های آزادی‌بخش امتداد یافت.

امروز نیز، اگرچه غبار اندوه بر آسمان ایران سایه افکنده است، اما افق آینده این سرزمین همچنان روشن و امیدبخش است؛ زیرا آینده ایران به دستان جوانانی مؤمن، آگاه، دانشمند، پرتلاش و ایران‌دوست رقم خواهد خورد؛ جوانانی که بزرگ‌ترین سرمایه ملی این کشورند و فردای ایران را با علم، اخلاق، همبستگی و روحیه جهادی خواهند ساخت.

این سرزمین، همواره با مردم معنا و تداوم یافته است؛ مردمی که صاحبان حقیقی انقلاب، میدان دار استقلال و معماران آینده این کشورند. هرگاه مردم در صحنه بوده‌اند، ایران مقتدر بوده و هرگاه وحدت ملی حفظ شده است، دشمنان این مرز و بوم در تحقق اهداف خود ناکام مانده‌اند.

امروز، با بغضی در گلو و اندوهی سنگین در سینه، در بدرقه مردی که سالیان طولانی هدایت جمهوری اسلامی ایران را بر عهده داشت، دست بر سینه می‌گذاریم و با ایران عزیز اسلامی پیمانی دوباره می‌بندیم؛ پیمانی برای پاسداری از استقلال، عزت، امنیت و پیشرفت این سرزمین. پیمان می‌بندیم که ایران را با همه شکوه تاریخی، تنوع فرهنگی، سرمایه انسانی و تمدن دیرینه‌اش، سربلند، مقتدر و آباد بخواهیم؛ کشوری که آینده آن را نه یأس، بلکه امید؛ نه وابستگی، بلکه خودباوری؛ و نه تفرقه، بلکه همدلی، همبستگی و پایداری بر آرمان‌های حسینی خواهد ساخت.

روح بلند قائد شهید امت، رهبر ماندگار، شهدا و همه خدمتگزاران صدیق این سرزمین، قرین رحمت واسعه الهی و ایران اسلامی، همواره سرافراز، مستقل، مقتدر، پایدار و عاشورایی بماند. ان‌شاءالله

سرتیپ دوم حسن هداوند

معاون سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران