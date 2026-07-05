به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام رضا نوری قبل از ظهر روز یکشنبه در بازدید از موکب اصلی شهرستان بجنورد واقع در مقابل پارک باباامان، ضمن تسلیت شهادت فرماندهان و شهدای اخیر، اظهار کرد: شهادت قائد عزیزمان، اعضای خانواده ایشان، فرماندهان شهید و همه شهدای عزیز را به ملت بزرگ ایران تسلیت عرض میکنیم.
وی با قدردانی از همکاری گسترده دستگاههای اجرایی و مجموعههای مردمی افزود: از فرمانداری، سپاه حضرت جوادالائمه(ع)، ناحیه مقاومت بسیج شهرستان بجنورد، اداره اوقاف، شهرداری، راهداری، بخش خصوصی و تمامی مجموعههایی که برای استقبال و خدمترسانی به زائران مراسم تشییع رهبر شهید در مشهد مقدس پای کار آمدند، صمیمانه تشکر میکنم.
نماینده ولیفقیه در خراسان شمالی با اشاره به روند آمادهسازی موکب اصلی شهرستان بجنورد گفت: محل استقرار این موکب نیازمند عملیات تسطیح، زیرسازی و آسفالت بود؛ کاری که بهطور معمول زمانبر و پرهزینه است، اما با روحیه جهادی و مشارکت همه دستگاهها و بخش خصوصی، این عملیات در مدت یک تا دو روز انجام و بلافاصله برپایی موکب آغاز خواهد شد.
وی با بیان اینکه تمامی امکانات مورد نیاز برای رفاه زائران پیشبینی شده است، تصریح کرد: در این موکب خدماتی از جمله درمانگاه موقت، تعمیرات خودرو، نمازخانه ویژه برادران و خواهران، سه وعده پذیرایی، خدمات فرهنگی و نمایش دستاوردها و فعالیتهای فرهنگی مرتبط با سفر مقام معظم رهبری به استان برای زائران تدارک دیده شده است.
نماینده ولیفقیه فقیه خراسان شمالی ادامه داد: این اقدام بزرگ با تلاش شبانهروزی و جهادی نیروهای مردمی و دستگاههای مختلف در حال انجام است و انشاءالله تا یکی دو روز آینده آماده خدمترسانی خواهد شد.
امام جمعه بجنورد با اشاره به حجم بالای تردد زائران از محور بابالرضا(ع) خاطرنشان کرد: بر اساس پیشبینیها، تا حدود هفت میلیون زائر از این مسیر عبور خواهند کرد و امیدواریم بتوانیم با فراهم کردن امنیت، آسایش و خدمات مناسب، میزبان شایستهای برای مهمانان عزیز باشیم تا با آرامش در مراسم تشییع حضور یابند.
وی در پایان ضمن قدردانی مجدد از تمامی عوامل اجرایی، نیروهای جهادی و خادمان این موکب گفت: از همه عزیزانی که با اخلاص و روحیه جهادی در این عرصه خدمت میکنند، تشکر میکنم و از خداوند متعال مسئلت دارم که شفاعت امام شهید و شهدای عزیز را در روز قیامت نصیب همه این خدمتگزاران قرار دهد.
نظر شما