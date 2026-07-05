به گزارش خبرگزاری مهر، ایجپت ایندیپندنت چنین تیتر زد: خشم نسبت به آمریکا و (رژیم) اسرائیل در میان جمعیت انبوه عزاداران در ایران موج میزند.
ده ها هزار نفر از سوگواران، مؤمنان و وفاداران سیاهپوش بر سینه خود میزدند و در سوگ (شهید) علی خامنهای (آقای شهید ایران)، رهبر فقید ایران شعار میدادند. آنها از پیش از سپیدهدم برای وداع با 5 تابوتی که در مجموعه عظیم مصلای تهران چیده شده بود، گرد هم آمدند؛ تابوتهایی که پیکر آن آیتالله فقید و بستگانش را که در حملات آمریکا و اسرائیل جان باخته بودند، در خود جای داده بود.
این رسانه افزود: فضایی آکنده از اندوه حاکم بود و اشک بر چهره بسیاری از افراد جاری بود. نفیسه سادات صدری، ۳۰ ساله، به سیانان گفت: من حتی بیشتر از پدرم دوستش داشتم. انگار دوباره پدرم را از دست دادهام. احساس میکنم یتیم شدهام؛ این غم در دلم آتش میزند. سخن از انتقام نیز بر زبان بسیاری جاری بود. عبدالله ابیپور، ۴۵ ساله، گفت: به شما اطمینان میدهم که از این پس، تا زمانی که انتقام خون رهبرمان را نگیریم، نخواهیم گذاشت [دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا] خواب خوشی داشته باشد.
ایجپت ایندیپندنت اضافه کرد: افشین، ۶۰ ساله و ساکن آریزونا واقع در آمریکا در مقابل تابوت (حامل پیکر مطهر) خامنهای به سیانان گفت: ترامپ با کشتن (شهادت) خامنهای «بدترین کار ممکن را انجام داد.»
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