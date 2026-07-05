به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، در آستانه برگزاری مراسم تشییع و بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران، نشست هماهنگی مدیران و مسئولان دانشگاه با حضور حجت‌الاسلام مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و دکتر تجریشی، رئیس دانشگاه، با هدف بررسی و نهایی‌سازی تمهیدات اجرایی، خدماتی، ایمنی، رسانه‌ای و ترافیکی برگزار شد.

با توجه به قرار گرفتن دانشگاه صنعتی شریف در مجاورت خیابان آزادی و در مسیر برگزاری آیین تشییع، این دانشگاه به یکی از مراکز اصلی پشتیبانی و خدمات‌رسانی مراسم تبدیل خواهد شد.

بر همین اساس، طی روزهای گذشته تمامی ظرفیت‌های دانشگاه برای ارائه خدمات به زائران، اصحاب رسانه، نیروهای امدادی و عوامل اجرایی، بسیج و زیرساخت‌های مورد نیاز برای برگزاری هرچه منظم‌تر این رویداد فراهم شده است.

در بخش خدماتی، برنامه‌ریزی لازم برای اسکان حدود چهار هزار نفر از مهمانان و زائران، تأمین آب، یخ و اقلام تغذیه‌ای شامل غذای گرم و سرد انجام شده و هماهنگی‌های لازم با گروه‌های جهادی و عوامل پشتیبانی نیز صورت گرفته است تا خدمات رفاهی مورد نیاز شرکت‌کنندگان بدون وقفه ارائه شود.

در حوزه ایمنی و مدیریت مراسم نیز کنترل و هدایت جمعیت، تسهیل تردد مهمانان، مدیریت ورودی‌ها و مسیرهای دسترسی، بررسی وضعیت سازه‌ها، حذف موارد پرخطر، آماده‌سازی تجهیزات اطفای حریق، تشکیل تیم‌های واکنش اضطراری و هماهنگی با نیروهای حراست، پلیس راهور، شهرداری، جمعیت هلال احمر و سایر دستگاه‌های اجرایی و امدادی در دستور کار قرار گرفته است.

دانشگاه صنعتی شریف همچنین میزبان تیم‌های رسانه‌ای داخلی و بین‌المللی خواهد بود. برای این منظور، زیرساخت‌های لازم از جمله اینترنت، فضاهای استقرار خبرنگاران و تصویربرداران و امکانات پشتیبانی رسانه‌ای فراهم شده تا پوشش لحظه‌ای مراسم برای مخاطبان داخلی و خارجی امکان‌پذیر باشد. تولید و انتشار محتوای خبری، تصویری و مستند از مراحل مختلف مراسم و نیز انتشار دل‌نوشته‌های اعضای خانواده دانشگاه صنعتی شریف در سوگ رهبر شهید، از دیگر برنامه‌های روابط عمومی دانشگاه در این رویداد است.

همزمان، نیروهای جمعیت هلال احمر با استقرار در دانشگاه، خدمات امدادی، درمانی و پشتیبانی لازم را به زائران و شرکت‌کنندگان ارائه خواهند کرد و هماهنگی‌های لازم برای مدیریت شرایط و تسهیل ارائه خدمات انجام شده است.

در پایان نشست هماهنگی، رئیس دانشگاه و مدیران از بخش‌های مختلف دانشگاه که برای استقرار مهمانان، اصحاب رسانه و عوامل اجرایی در نظر گرفته شده است، بازدید و آخرین روند آماده‌سازی‌ها را بررسی کردند.

مسئولان دانشگاه با تأکید بر آمادگی کامل تمامی بخش‌های اجرایی، خدماتی و پشتیبانی اعلام کردند دانشگاه صنعتی شریف با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های خود، علاوه بر ایفای نقش پشتیبانی در برگزاری این مراسم ملی، خدمت‌رسانی به زائران و همراهی با اصحاب رسانه را بخشی از مسئولیت اجتماعی خود می‌داند و تلاش کرده است زمینه برگزاری هرچه منظم‌تر و شایسته‌تر این آیین را فراهم کند.