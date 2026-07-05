حجتالاسلام حمید توکلیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر و در حاشیه تجمع حماسی مردم اردستان اظهار کرد: تشییع جنازه مومن، فراتر از یک کار عبادی و دارای ثواب معنوی، یک اقدام سیاسی نیز هست. این کار زمانی سیاسی میشود که نشان میدهد حتی بدن یک مسلمان و مومن مورد توجه و احترام دیگر مسلمانان قرار میگیرد.
وی افزود: مردم ما در این دوران ۴۷ سال و بهویژه در یک سال اخیر، به بلوغ و رشد سیاسی و اجتماعی بسیار بالایی رسیدهاند. مردم دیگر گول لبخندهای فریبانه جریان استکبار را نمیخورند. اگر پیش از این سادهاندیشیهایی وجود داشت، اکنون با این جریانات، آن سادهاندیشیها از میان رفته و مردم به فهم درستی رسیدهاند.
معاون حوزه علمیه شهید مدرس قم خاطرنشان کرد: اگر جریان استکبار دست صلح دراز کند، مردم میفهمند که این دستِ چدنی، دستکش مخملی به دست کرده است. آنها نه به خویشاوندی پایبند هستند و نه به معاهدات خود.
توکلیزاده تصریح کرد: حرف قرآن این است که آنها زمانی پای معاهدات میمانند که منافعی در آن باشد یا بخواهند از سینهی محکم جریان توحیدی فرار کنند.
وی بیان کرد: بسیاری از آنها حتی معاهدات رسمی بینالمللی را قبول ندارند؛ برای نمونه، آمریکا معاهده پاریس یا سازمان بهداشت جهانی را نمیپذیرد و معتقد است کشور خودش باید بهداشت خود را تعیین کند.
کارشناس مسائل مذهبی یادآور شد: قرآن کریم در سوره توبه، ما را به جنگ با پیمانشکنان دعوت میکند و آیه ۱۳ سوره توبه، کسانی را که پیمان میشکنند و از جریان توحیدی فرار میکنند، توبیخ میکند.
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