کنایه کمال شرف به آمریکا؛ تناقض شادی شخصی و رنج جهانی به چالش کشیده شد

به گزارش خبرنگار مهر، کمال شرف هنرمند کارتونیست یمنی، در واکنشی نمادین به تولد فرزند سخنگوی کاخ سفید، تصویری دوگانه از مادری و نوزادی ارائه کرد که در آن، آرامش و امنیت یک سوی ماجرا در برابر خون، اندوه و خشونت سوی دیگر قرار می‌گیرد؛ روایتی تصویری از استانداردهای دوگانه‌ای که منتقدان آن را محصول سیاست‌های جنگ‌طلبانه آمریکا می‌دانند.

این کارتون، در واقع اعتراضی تند به «استاندارد دوگانه» و تناقض میان زندگی شخصی مقامات سیاسی و پیامد تصمیمات آن‌ها در جهان است.

کمال شرف با این تقابل می‌خواهد بگوید در حالی که سخنگوی کاخ سفید (نماد سیستم سیاسی آمریکا) با لبخند و در کمال امنیت و رفاه، تولد فرزندش را جشن می‌گیرد، سیاست‌های همان نظام تحت مدیریت آن‌ها در نقاط دیگر جهان که منظور ایران است، منجر به ریخته شدن خون کودکان مظلوم به ویژه کودکان شهید مینابی می‌شود.

هنرمند با این طرح به نقد اخلاقی سیاست می‌پردازد و می‌پرسد: چطور یک مقام سیاسی می‌تواند با لبخند فرزندش را در آغوش بگیرد، در حالی که امضای او یا دفاعیات او از سیاست‌های جنگ‌طلبانه و تحریم‌ها، آغوش ماداران دیگری را در آن سوی زمین غرق در خون کرده است؟

در واقع، این طرح یک بیانیه بصری در محکومیت «بی‌تفاوتی ساختاری» است؛ جایی که سیاستمداران، جنگ و رنج را فقط به عنوان اعداد و کلمات در اتاق‌های خبری مدیریت می‌کنند اما برای خودشان زندگی و شادی را در والاترین شکل ممکن (تولد یک نوزاد) می‌خواهند.