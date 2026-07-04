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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۸:۱۵

اجرای دیوارنگاره «أبناء السیّد» با حضور هنرمندان ایرانی و خارجی

اجرای دیوارنگاره «أبناء السیّد» با حضور هنرمندان ایرانی و خارجی

دیوارنگاره «أبناء السیّد» با حضور هنرمندان ایرانی، لبنانی و یمنی شنبه ۱۳ تیر در چهارراه ولیعصر (عج) اجرا می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اجرای نقاشی دیواری با عنوان «أبناء السیّد» (فرزندان سید) با حضور جمعی از هنرمندان برجسته کشورهای لبنان، یمن و ایران برگزار می‌شود.

در این رویداد هنری که با هدف هم‌بستگی هنرمندان جبهه مقاومت برپا شده است، هنرمندانی چون رضا قصیر، محمد عطیه، ایمن جابر، کمال شرف، محمدرضا دوست‌محمدی، علی حیاتی، حوراء قبیسی، احمد الحاج، سارة اسماعیل، صابر شیخ‌رضایی، فاطمة الشامی، میکائیل براتی، حسن فنیش و حسین قصیر به خلق آثار خود خواهند پرداخت.

این برنامه امروز شنبه ۱۳ تیر ساعت ۱۷ در چهارراه ولی‌عصر (عج)، به سمت شمال، تقاطع خیابان نکویی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6878640
آزاده فضلی

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