مرور آثار ضداستعماری کمال شرف؛ هنرمندی که سیاست و جنگ را به چالش کشید

به گزارش خبرنگار مهر، کمال شرف یکی از شناختهشدهترین کاریکاتوریستهای یمنی است که بیشتر با کاریکاتورهای سیاسی و اعتراضیاش شناخته میشود.
وی در آثارش معمولاً به موضوعاتی مثل جنگ، مقاومت، فلسطین و نقد قدرتهای سیاسی میپردازد و سبک کارش هم اغلب ساده، نمادین و خیلی مستقیم است؛ یعنی تصویری میکشد که پیامش تقریباً بدون نیاز به متن هم فهمیده میشود.
از زندگی حرفهای او میدانیم که از حدود ۲۰ سال پیش فعالیت در زمینه کاریکاتور را جدی شروع کرده است و خودش این هنر را فقط یک ابزار هنری نمیداند، بلکه نوعی موضعگیری و دفاع از مظلومان میبیند.
به گفته وی، از ناجی العلی کاریکاتوریست فلسطینی، تأثیر زیادی گرفته و همین نگاه باعث شده آثارش رنگوبوی سیاسی و اجتماعی پررنگی داشته باشد. شاید به همین دلیل است که شباهتی نیز به شخصیت اصلی آثار کمال شرف با شخصیت «حنظله» ناجی العلی دیده میشود.
شرف به دلیل کارهای انتقادیاش با فشار و محدودیت از جمله بازداشت، تهدید و حمله روبهرو شده است؛ در برخی روایتها آمده که در سال ۲۰۱۰ مدتی بازداشت بوده و بعد هم به خاطر مواضعش تحت فشار قرار گرفته است. همین تجربهها باعث شده آثارش تندتر، صریحتر و مبارزهجویانهتر شود.
در سالهای اخیر، بهویژه بعد از رخدادهای مرتبط با غزه، آثار او در شبکههای اجتماعی و نمایشگاهها بیشتر دیده شده و بسیار گسترده پخش شدهاند. بعضی رسانهها او را یکی از چهرههای مهم «هنر مقاومت» معرفی کردهاند.
او علاوه بر کاریکاتور، در زمینه انیمیشن و تصویرگری هم فعالیت دارد. در صفحه شخصی این هنرمند نیز آثار کارتونیاش، گاهی به صورت موشن قابل تماشا است.
در روزگاری که جنگ و بحران، روایتهای رسمی را پررنگ میکند، کمال شرف با چند خط و چند نماد، روایتی متفاوت از رنج، مقاومت و هویت ارائه میدهد؛ روایتی که در شبکههای اجتماعی و نمایشگاهها بازتابی گسترده پیدا کرده است.
به صورت خلاصه، کمال شرف هنرمندی است که کاریکاتور را به زبان اعتراض، هویت و مقاومت تبدیل کرده است؛ هنرمندی که با چند خط و چند نماد، سر و صدایی میسازد که از خیلی سخنرانیها بلندتر میرسد. هنر او از آن جنس است که هم لبخند نمیگذارد، هم آدم را وادار به فکر میکند.
