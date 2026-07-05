به گزارش خبرنگار مهر، احمد نفیسی اظهار کرد: به دلیل خنثی‌سازی و انفجار کنترل شده پرتابه‌های عمل‌نکرده و باقیمانده دشمن از حملات آمریکایی -صهیونی به مناطقی در شهر بندرعباس، احتمال شنیده شدن صدای انفجار امروز در سطح این شهر وجود دارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان با بیان اینکه این انفجارها کاملاً کنترل شده و در راستای پاکسازی مهمات عمل نکرده انجام می‌شود،تاکید کرد: شهروندان ضمن حفظ آرامش نسبت به شنیده شدن صدای انفجار نگرانی نداشته باشند.